New World: Aeternum - En naturlig, men ufullkommen konsollfokusert evolusjon

For noen år siden, da New World tok av og tilsynelatende alle fordypet seg i Amazon Games' MMORPG, var jeg en del av gjengen som ikke ville ha noe med spillet å gjøre. MMORPG-er har aldri vært min kopp te, så til tross for det spennende premisset om et bredt og overbevisende fantasy-eventyr var jeg fullstendig uinteressert i å sjekke ut spillet. Og det var nettopp på grunn av dette at New World: Aeternum raskt fanget min interesse.

For alle som ikke er kjent med hva dette spillet er og hvordan det skiller seg fra hovedopplevelsen på PC, er det først og fremst bygget for konsollspillere og kontrollerinnganger, men har også en omarbeidet versjon av hoveddelen av spillet, slik at hvem som helst kan oppleve det fra start til slutt helt alene. Ja, du leste riktig. Hvis du vil, kan du gi avkall på de sosiale elementene som gjorde at New World skilte seg ut i MMORPG-universet, og i stedet utforske Aeternums verden som en ensom ulv.

HQ

Det kan virke som en kontraintuitiv måte å nyte New World på, og på mange måter er det det, men det gjør også spillet langt mer tilgjengelig for horder av spillere som ikke har etablerte MMO-laug å lene seg på og synes det er overveldende å bryte seg inn på denne scenen. Siden New World: Aeternum har dette sentrale designet, har også mye av kjernespillet blitt justert for å passe til solospillere. Dette betyr at selv om det fortsatt er et levende land å utforske, befolket av mange spillere, kan du takle og overvinne hvert eneste møte i kjernehistorien alene. Du vil trenge hjelp for å få glede av noen av de mer utfordrende aktivitetene mot slutten av spillet, men slik er det med alle spill som er designet for flerspillere, og som Destiny 2 -entusiast er jeg mer enn godt kjent med dette.

Men la meg uansett gå videre til hvordan Amazon har tatt et hardt MMO og konvertert og bygget det om for å passe til konsoller. Først og fremst har det vanlige MMO-grensesnittet, som ville fått de fleste spillere til å skrike av frykt for livet, blitt kraftig forenklet, slik at du ikke lenger blir overveldet av en mengde knapper og innganger som det tar flere titalls timer å mestre. I stedet kan alle handlinger utføres med ett enkelt knappetrykk på kontrolleren. Det betyr at det er mer begrenset spillerstyring og færre valgmuligheter, men det betyr også at spillet og handlingen føles betydelig mer forenklet og strømlinjeformet. Spesielt kampene fanget min oppmerksomhet, ettersom du nå kan angripe med lette og tunge angrep, bytte våpen og bruke noen få spesifikke evner til din fordel uten å måtte ha 10 funksjonsknapper og en hel rekke andre innganger knyttet til forskjellige andre knapper. Det er imidlertid ikke bare solskinn og regnbuer, da menynavigasjonen ser ut til å ha falt i en vanlig og enormt frustrerende felle ved å bruke et markørsystem for å fikle med inventaret ditt, innstillingene og stort sett alle andre menygrensesnitt du kan forestille deg. Det er unødvendig å si at dette ikke holder landingen og ville dra nytte av en alternativ designfilosofi.

Dette er en annonse:

Hvis du lurte på effekten av å konvertere New World til en konsoll i teknisk forstand, la meg berolige deg med at det ikke er noe å være bekymret for her heller. Ytelsen ser ut til å være upåklagelig (i hvert fall på PS5), og grafikken holder seg elegant, selv om den er litt stygg når du zoomer inn på nært hold eller går inn i en cutscene. Men ellers er det vanskelig å kritisere denne konsollporten for New World, ettersom det virker som om Amazon Games stort sett har spikret alle grunnpilarene i det som gjorde spillet populært, samtidig som det passer til en helt annen type spillere.

Så lang historie kort, Amazon har konvertert en ren MMORPG til noe mer beslektet med action-RPG det ofte har hevdet å være i utgangspunktet. Når du tar dette i betraktning, og det faktum at Aeternum gir deg flere karakterarketyper å mestre, en ny storstilt PvP-sone, soloprøver i sluttspillet, en justert levelling-opplevelse, et raid for 10 spillere, oppgraderte dialogsystemer og også fullstendig paritet mellom PC og konsoll, der konsollspillere til og med får alt tidligere New World -innhold, inkludert Rise of the Angry Earth -utvidelsen, ved lanseringen, er det mange grunner til å glede seg til denne versjonen av New World. Og du vil snart kunne få en smakebit av denne handlingen også, ettersom en lukket beta er på vei og planlagt mellom 11. juli og 17. juli, der inviterte Xbox Series X/S- og PS5-spillere vil kunne sette spillet på prøve og til og med få en sniff av noen av de lovede sluttspillaktivitetene.

Dette er en annonse: