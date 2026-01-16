New World blir tatt offline for godt i januar 2027

HQ

Da Amazon Game Studios kunngjorde at utviklingen av New World: Aeternum var i ferd med å avsluttes, og at det ikke var planlagt noen videre støtte til prosjektet, begynte mange å lure på hvor lang tid det ville ta før MMORPG-et ble lagt ned for godt. Ingen dato ble gitt på den tiden, men dette har nå endret seg.

Den gode nyheten er at du fortsatt har over et år på deg til å nyte MMORPG-et, ettersom det ikke blir lagt ned før i slutten av januar. Den dårlige nyheten er at vi vet at New World: Aeternum ikke vil se februar 2027, ettersom nedleggelsesdatoen er satt til 31. januar 2027.

Ettersom spillet er avhengig av støtte fra aktive servere, vil dette bety at New World: Aeternum ikke vil være tilgjengelig for noen spillere overhodet når det stenger neste år. Med tanke på endeligheten vil det ikke lenger være mulig å kjøpe valuta i spillet fra 20. juli 2026, og pass på om du kjøper noe før da, da ingen refusjoner blir utstedt!

Som en del av denne utviklingen har spillet også blitt fjernet fra listen og er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men hvis du allerede eier spillet, kan du fortsatt laste det ned og spille det i de neste 12 månedene. Og selv om det ikke vil være noe nytt innhold, vil bonusuker og verdenssjefer fortsette å bli gjort tilgjengelig til serverne stenger for godt, pluss at Nighthaven -sesongen nå vil løpe til den siste dagen.

Amazon Game Studios signerer med: "Vi vil takke spillerne for deres engasjement og lidenskap. Vi er takknemlige for tiden vi har brukt på å skape Aeternums verden sammen med dere. Sammen har vi bygget noe helt spesielt. Selv om det er trist å ta farvel, er vi beæret over at vi har fått dele så mye med fellesskapet.

"Det har vært en glede å jobbe med New World: Aeternum og utvikle dette uforglemmelige eventyret sammen med dere alle. Vi ser frem til ett år til sammen, og til å gi dette fantastiske eventyret en avskjed som er en legendarisk helt verdig. Av hele vårt hjerte vil vi takke dere for at dere deler denne verdenen med oss."