New World stenger ned, noe som betyr de første effektene av Amazon-oppsigelser

Da det ble klart at Amazon skulle permittere titusenvis av ansatte fra hele verden, inkludert i videospilldivisjonen, stilte mange spørsmålet om hvordan og hvilke spill som ville bli berørt. Nå ser det ut til at vi til en viss grad har fått et svar.

En dag etter de store permitteringsnyhetene har Amazon Game Studios gitt ut en uttalelse som bekrefter at New World og pseudo-omstarten / konsollanseringen New World: Aeternum blir lagt ned uten at ytterligere nytt innhold blir lagt til i spillet fremover. Tittelen vil forbli tilgjengelig og spillbar gjennom hele 2026, men nye tillegg blir stoppet, noe som betyr at det du ser i spillet i dag er det du får permanent.

Som forklart i uttalelsen: "Etter fire år med stadige innholdsoppdateringer og en stor ny konsollutgivelse, har vi nådd et punkt der det ikke lenger er bærekraftig å fortsette å støtte spillet med nye innholdsoppdateringer.

"Den nylig lanserte sesong 10 og Nighthaven-oppdateringen vil fungere som den siste innholdsutgivelsen for New World på PC og konsoller. Det er først etter lang tids overveielse at vi har tatt denne avgjørelsen."

I lys av denne avgjørelsen blir Rise of the Angry Earth -utvidelsen gjort gratis for alle PC-spillere, og New World: Aeternum vil fortsatt være nedlastbart for PlayStation Plus -medlemmer også.

Den nøyaktige datoen for når spillet vil bli tatt offline har ikke blitt nevnt, men i FAQ-en står det at når den tiden kommer, vil spillerne få en seks måneders advarselsperiode i forkant. På samme måte kan du fortsatt kjøpe tittelen og valutaen i spillet, men det er sannsynligvis best å ikke gjøre det siden spillet snart vil bli stengt ned. Til slutt legges det til at selv om det vil være verdenssjefer, bonusuker og noen sesongmessige hendelser, bør vi ikke forvente å se flere feriebegivenheter.

Amazon Game Studios signerer av med: "Spillere av Aeternum: Din dedikasjon og entusiasme har gjort dette New World-eventyret til en uforglemmelig reise. Vi er dypt takknemlige for hvert øyeblikk dere har brukt på å bygge denne ekstraordinære verdenen sammen med oss. Det har vært en ære å dele Aeternum med dere, og takk for at dere har bidratt til å gjøre dette spillet til noe helt spesielt."