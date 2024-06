New World utvides til konsoller med en fullstendig overhaling av spillet kalt New World: Aeternum

Geoff Keighleys galla på Summer Game Fest var nok en gang en snakkis i det globale spillmiljøet. Vi fikk spennende nyheter om titler som allerede er utgitt, samt presentasjoner av nye spill som kommer i løpet av de neste månedene.

Amazon Game Studios ville ikke gå glipp av den store festen for å kunngjøre sitt kommende spill New World: Aeternum med stil. Utviklerne av det hittil PC-eksklusive MMORPG-spillet har jobbet i all hemmelighet for å bringe den gigantiske verdenen sin til PlayStation 5 og Xbox Series, og for å gjøre det til en helt ny opplevelse, enten du har spilt det før på PC eller er en nykommer. Konsollspillere vil kunne oppdage herlighetene og farene i Aeternum for første gang, og nyte en forbedret opplevelse som inkluderer alt innholdet fra New World på PC, inkludert hele grunnspillet og alle tidligere oppdateringer, inkludert utvidelsen Rise of the Angry Earth, i tillegg til et vell av nytt innhold.

"New World: Aeternum er kulminasjonen av mange års utvikling kombinert med innspill fra det dedikerte fellesskapet av spillere som allerede har spilt seg gjennom det opprinnelige New World på PC", sier Christoph Hartmann, visepresident for Amazon Games. "Å lytte til spillernes tilbakemeldinger er grunnleggende for måten vi lager spill på, og vi vet at New World: Aeternum innfrir løftet om en ny og engasjerende New World-opplevelse som spillerne kan glede seg over sammen på alle plattformer."

New World: Aeternum er utviklet spesielt for konsoller, med de samme funksjonene som for PC-spillere og funksjonalitet for kryssspill. Spillet blir tilgjengelig på begge plattformer (et PlayStation Plus- eller Game Pass Core-abonnement kreves for å spille) fra 15. oktober for 59,99 euro for standardutgaven og 79,99 euro for Deluxe-utgaven, som inkluderer et bjørnefjøs og et rustningsskinn.