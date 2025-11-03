New York City maraton slår to forskjellige rekorder for menn og kvinner

HQ

New York City maraton endte med tidenes tetteste resultat i herrenes løp: Den 34 år gamle kenyaneren Benson Kipruto krysset målstreken bare to hundredeler før sin landsmann, den 29 år gamle Alexander Mutiso, og begge fikk samme tid på to timer, åtte minutter og ni sekunder.

Begge utøverne distanserte seg raskt fra resten av feltet, men Kipruto, som trakk fra på de siste 200 meterne og løftet armene i feiring, skjønte ikke at Mutiso gjorde en spurt i siste øyeblikk som nesten passerte ham. En annen kenyaner, Albert Korir, ble nummer tre 37 sekunder senere.

Det er et enda tettere resultat enn maraton fra friidretts-VM i Tokyo, med en differanse på tre hundredeler.

Hellen Obiri slår rekorden på maraton i New York på kvinnesiden

I kvinnenes løp ble det satt ny rekord i NYC Marathon, da den 35 år gamle kenyaneren Hellen Obiri kom i mål på 2:19.51, nesten tre minutter raskere enn den tidligere rekorden på 2:22.31, som ble satt av Margaret Okaya i 2003.

New York City maraton i 2025 vil også gå inn i historien som det siste maratonløpet for Eliud Kipchoge, som regnes som den største maratonløperen i historien, verdensrekordholder mellom 2016 og 2020, med elleve gullmedaljer i majors og to olympiske gullmedaljer. Kenyaneren, som fyller 41 år på onsdag, endte på 17. plass i sitt første maratonløp i New York City.

