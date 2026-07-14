New York er først ute med å innføre et moratorium på bygging av nye store datasentre
Delstaten innfører et ettårig moratorium på grunn av økende bekymringer knyttet til miljø og kostnader.
Reuters melder at New York er blitt den første delstaten i USA som har stoppet byggingen av nye store datasentre. Guvernør Kathy Hochul har innført et ettårig moratorium for nye anlegg som planlegger å bruke 50 megawatt eller mer, ettersom bekymringene rundt strømregninger, naturressurser og lokalsamfunn fortsetter å øke globalt.
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I tillegg til disse bekymringene er det en økende motreaksjon mot AI-infrastruktur, og dette tiltaket gjenspeiler nettopp det. Datasentre prøver å ekspandere raskt for å imøtekomme den stadig økende etterspørselen etter AI, men deres strøm- og vannbehov er i ferd med å bli et politisk spørsmål i hele USA og utenfor landets grenser, ettersom mange delstater nå vurderer restriksjoner eller nye regler. New York ønsker å få på plass nye miljøstandarder før flere prosjekter godkjennes, og i løpet av moratoriet skal delstatens myndigheter undersøke virkningene av bygging og drift av datasentre. Hochul planlegger også på sikt å oppheve (fjerne) fritak for omsetningsavgift for store hyperscale-sentre.