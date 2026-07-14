New York er først ute med å innføre et moratorium på bygging av nye store datasentre

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Reuters melder at New York er blitt den første delstaten i USA som har stoppet byggingen av nye store datasentre. Guvernør Kathy Hochul har innført et ettårig moratorium for nye anlegg som planlegger å bruke 50 megawatt eller mer, ettersom bekymringene rundt strømregninger, naturressurser og lokalsamfunn fortsetter å øke globalt.

I tillegg til disse bekymringene er det en økende motreaksjon mot AI-infrastruktur, og dette tiltaket gjenspeiler nettopp det. Datasentre prøver å ekspandere raskt for å imøtekomme den stadig økende etterspørselen etter AI, men deres strøm- og vannbehov er i ferd med å bli et politisk spørsmål i hele USA og utenfor landets grenser, ettersom mange delstater nå vurderer restriksjoner eller nye regler. New York ønsker å få på plass nye miljøstandarder før flere prosjekter godkjennes, og i løpet av moratoriet skal delstatens myndigheter undersøke virkningene av bygging og drift av datasentre. Hochul planlegger også på sikt å oppheve (fjerne) fritak for omsetningsavgift for store hyperscale-sentre.