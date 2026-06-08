New York Knicks-festen ble avlyst på grunn av Trumps besøk på NBA-kampen

HQ

Kvelden i dag blir historisk i New York, fordi New York Knicks for første gang på 27 år skal spille en NBA-finalekamp i Madison Square Garden. Knicks møter San Antonio Spurs (som de allerede har slått i de to første kampene i San Antonio) og satser på å vinne sitt første NBA-mesterskap siden 1973. Siden den gang har de nådd to finaler, hvor de tapte mot Houston Rockets i 1994 og mot Spurs selv i 1999.

Arrangementet er så stort at Knicks-eieren James Dolan har invitert USAs president Donald Trump til kampen, noe som betyr at sikkerheten vil bli kraftig skjerpet. Som følge av dette har New York Police Department bekreftet at den tradisjonelle festen utenfor Madison Square Garden, der tusenvis av fans pleier å se kampen på storskjerm, er avlyst.

Ifølge ESPN ble «tillatelsen til Plaza33 Game 3-seerfesten nektet av byens tillatelseskontor i samråd med NYPD», selv om Det hvite hus sa at det ikke var på grunn av presidenten. De forventer imidlertid at festen vil finne sted under kamp 4 på onsdag, der Knicks faktisk kan vinne tittelen hvis de vinner i kveld.

Kampene mellom New York Knicks og San Antonio Spurs finner sted mandag og onsdag (kl. 02.30 CEST, kl. 01.30 BST dagen etter i europeisk tid), og er en del av en best-of-seven-serie. Hvis Spurs vinner en av kampene, vil kamp 5 igjen bli spilt i San Antonio på søndag.