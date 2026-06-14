New York Knicks og Jalen Brunson avslutter 53 års ventetid på NBA-tittelen med nok et comeback

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Veien er slutt for San Antonio Spurs og Victor Wembanyama, som må vente på et NBA-mesterskap, og det er også slutten på en 53 år lang ventetid for New York Knicks-fansen, som har vunnet sin første NBA-ring siden 1973, etter å ha slått San Antonio Spurs 94-90 og vant serien 4-1 totalt.

Det skjedde med nok et comeback, ikke like imponerende som i kamp 4, da de kom tilbake fra 29 poengs underlag, men likevel fra et tosifret underlag på 16 poeng. Nok en gang viste Knicks at de hadde en sterkere mentalitet da Spurs mistet ledelsen i fjerde kvartal (Spurs 18, Knicks 29), med Jalen Brunson som scoret 45 poeng, en rekord for New York i en finalekamp. «Hver gang noen avskrev oss, fant vi en måte å komme tilbake på og gjøre noe med det», sa Brunson, som naturlig nok ble tildelt Bill Russell-prisen for finalens MVP.

Ifølge NBA.com er det noen tall som viser hvor jevn denne finalen har vært: det har aldri vært en finale hvor hver kamp har vært innenfor fem poeng i de siste fem minuttene, og det er den første serien de siste 10 årene hvor kamp 1–5 alle har vært innenfor tre poeng i de siste to minuttene. Likevel var New York alltid bedre i de avgjørende øyeblikkene, og har fortjent tittelen, som også er en revansje fra mesterskapet i 1999, sist Knicks nådde finalen.