New York Knicks oppnår en av tidenes beste comebacks i NBA: fra å ligge under med 22 poeng, til å lede 46-21 i fjerde quarter og overtid

Vi har bare hatt to kamper fra NBA Conference Finals, og vi har allerede hatt tre forlengningsperioder: to i seieren til San Antonio Spurs over Oklahoma City Thunder, og en annen i New York Knicks mot Cleveland Cavaliers tirsdag kveld, et utrolig comeback der det lokale laget, Knicks, overvant et 22-poengs underskudd og vant 115-104. Det var første gang i NBA-historien at både Eastern- og Western-finalene gikk til overtid i kamp 1.

Knicks' seier mot Cavaliers, anført av Jalen Brunson, som scoret 38 poeng (17 av dem i de siste 12:45 minuttene av kampen, da New York utklasset Cleveland med 44-11), er et av de mest fremragende comebackene gjennom tidene.

Det faktum at Cleveland Cavaliers spilte alle de sju kampene i forrige runde av sluttspillet, og slo ut bedre seedede Detroit Pistons bare to dager før, kan forklare hvorfor Cavs var mer aktive og motiverte i de første delene av kampen. Knicks hadde i stedet vært spillefri i ni dager, etter å ha slått Philadelphia 76ers i semifinalen med 4-0. Det kan forklare hvorfor de var mer frakoblet i starten, men hadde en større fysikk til å holde ut lenger: I fjerde quarter og på overtid scoret de 46 poeng, mot Clevelands 21 poeng.