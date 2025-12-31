New York, nytt år, ny ordfører: Mamdani tiltrer offisielt 1. januar

HQ

Zohran Mamdani tiltrer offisielt som New Yorks borgermester 1. januar, noe som markerer starten på en ny æra for byen med 8 millioner innbyggere. Den 34 år gamle demokratiske sosialisten, byens første muslimske borgermester, vil bli tatt i ed ved midnatt på den historiske t-banestasjonen Old City Hall, et nikk til arbeiderklassen i New York, som han har kjempet for gjennom hele valgkampen.

Senere på dagen følger en offentlig innsettelse på City Hall Plaza, med musikk, taler og opptredener av senator Bernie Sanders og representanten Alexandria Ocasio-Cortez. Mamdani, som vant over 2 millioner stemmer og slo den uavhengige Andrew Cuomo og republikaneren Curtis Sliwa, har lovet husleiefrys, gratis busser og utvidet barnepass.

Han samlet inn rekordhøye 2,6 millioner dollar til overgangen og feiringen, og fikk støtte fra nesten 30 000 bidragsytere. Mamdani flytter fra sin leilighet i Astoria til Gracie Mansion, den offisielle borgermesterboligen, når han begynner på en periode som følges nøye av både progressive og byens bankfolk.