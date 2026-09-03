New Yorks ordfører Mamdani forbyr generativ AI i offentlige skoler for elever under 13–14 år
Videregåendeelever vil også få to årlige undervisningstimer om realitetene ved AI.
New Yorks borgermester Zohran Mamdani har kunngjort et midlertidig forbud mot generative AI-verktøy i skolene, som gjelder frem til åttende klasse (13/14 år), i første omgang kun for skoleåret 2026/27. Dette moratoriet er en del av en bredere vurdering av hvordan barn i landets største skolesystem samhandler med teknologien. Det vil berøre 600 000 elever i offentlige skoler, omtrent to tredjedeler av det totale elevtallet i byen.
«Teknologibransjen vil ha oss til å tro at AI-drevet tidlig utdanning ikke bare er uunngåelig, men nødvendig. Vi ser det ikke slik. Derfor innfører vi et moratorium på generativ AI for elever fra 2-K til 8. klasse og bruker det neste året på å undersøke virkningene av denne teknologien», sa Mamdani.
Initiativet vil også omfatte to årlige kurs for videregåendeelever som skal lære dem å tenke kritisk om AI før de stoler på den, om «hva AI er og ikke er, samt AI-relatert skjevhet, risikoer, etiske hensyn og konsekvenser for karrierer og fremtidige ferdigheter», slik det ble forklart av New Yorks bykontor.
I tillegg til forbudet mot generativ kunstig intelligens vil elever i 2. klasse og lavere få et fullstendig forbud mot skjermtid (mobiltelefoner og nettbrett), mens elever fra 6. til 8. klasse vil få en anbefalt grense på 45 minutter for skjermbruk.