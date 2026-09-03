New Yorks ordfører Mamdani forbyr generativ AI i offentlige skoler for elever under 13–14 år

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New Yorks borgermester Zohran Mamdani har kunngjort et midlertidig forbud mot generative AI-verktøy i skolene, som gjelder frem til åttende klasse (13/14 år), i første omgang kun for skoleåret 2026/27. Dette moratoriet er en del av en bredere vurdering av hvordan barn i landets største skolesystem samhandler med teknologien. Det vil berøre 600 000 elever i offentlige skoler, omtrent to tredjedeler av det totale elevtallet i byen.

«Teknologibransjen vil ha oss til å tro at AI-drevet tidlig utdanning ikke bare er uunngåelig, men nødvendig. Vi ser det ikke slik. Derfor innfører vi et moratorium på generativ AI for elever fra 2-K til 8. klasse og bruker det neste året på å undersøke virkningene av denne teknologien», sa Mamdani.

Initiativet vil også omfatte to årlige kurs for videregåendeelever som skal lære dem å tenke kritisk om AI før de stoler på den, om «hva AI er og ikke er, samt AI-relatert skjevhet, risikoer, etiske hensyn og konsekvenser for karrierer og fremtidige ferdigheter», slik det ble forklart av New Yorks bykontor.

I tillegg til forbudet mot generativ kunstig intelligens vil elever i 2. klasse og lavere få et fullstendig forbud mot skjermtid (mobiltelefoner og nettbrett), mens elever fra 6. til 8. klasse vil få en anbefalt grense på 45 minutter for skjermbruk.