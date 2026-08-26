New Yorks borgermester Zohran Mamdani har sikret 1 000 billetter til US Open til rabattert pris for innbyggerne

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Borgmesteren i New York City, Zohran Mamdani, har samarbeidet med United States Tennis Association (USTA) for å sikre 1 000 rabatterte billetter til US Open (til 100 dollar hver), slik at innbyggerne i New York får muligheten til å overvære en av årets viktigste tennisturneringer til en rimelig pris. Disse billettene vil være tilgjengelige etter først til mølla-prinsippet på onsdag, kun for innbyggere i New York City, som kan kjøpe opptil to billetter hver til alle kamper i hovedturneringen som finner sted fra søndag 30. august til tirsdag 8. september (dermed unntatt finalerundene).

Dette følger i kjølvannet av lignende tiltak fra Mamdani for å sikre et stort antall billetter og gi dem bort gratis eller til nedsatt pris til innbyggere i NYC (under FIFA-VM og under NBA-finalen som New York Knicks vant) for å bekjempe den kraftige prisstigningen på billetter fra arrangørenes side. Ordføreren har også satt opp hundrevis av skjermer for å vise NBA-finalene og opprettet gratis fotballbaner under verdensmesterskapet.

«Denne sommeren har vi gang på gang vist at idretten tilhører folket. Fra verdensmesterskapet til friidrettsmesterskapene har vi åpnet stadiondørene for noen av verdens største idrettsarrangementer, slik at flere newyorkere kan nyte dem», sa Mamdani. «I dag satser vi enda sterkere på dette arbeidet ved å gjøre US Open mer overkommelig for newyorkere. Hvis verdens beste tennisspillere kommer til byen vår, bør newyorkerne kunne se dem spille.