New Yorks ordfører Mamdani er motstander av prispolitikken for fotball-VM 2026 og "fortsatt kommersialisering av fotballen"

Zohran Mamdani, den nyvalgte ordføreren i New York City, er imot prispolitikken for neste sommers fotball-VM, som skal arrangeres i USA, Mexico og Canada, med finalen planlagt på MetLife Stadium i East Rutherford, New Jersey, en time fra New York City.

I en video som ble lagt ut 10. september, avslørte Mamdani seg selv som en "livslang fotballfan", og lurte på om noen av New Yorks arbeiderklassefolk faktisk ville ha mulighet til å overvære en av kampene. Han opponerte mot det dynamiske prissystemet som FIFA for første gang har innført for VM i 2026, og som innebærer at prisene svinger avhengig av etterspørselen, noe som allerede har gjort det til det dyreste VM noensinne.

Han motsatte seg også videresalg av billetter på sekundærplattformer kontrollert av FIFA, uten pristak, noe som betyr at noen kan kjøpe en billett for 60 dollar og videreselge den for 6 000 dollar.

Som et svar foreslo han at FIFA skulle håndheve et "tak på videresalgsprisen", samt avsette en kvote på 15 % av billettene til lokale innbyggere til en rabattert pris, og lanserte en underskriftskampanje. Ingen av disse ideene ble tatt opp av FIFA, hvis president Gianni Infantino er svært nær president Donald Trump

Hvordan Mamdani bruker fotball for å få politisk innflytelse

Mamdani, født i Uganda i 1991 (den første muslimske borgermesteren i New York og den yngste siden 1892), er en selverklært Arsenal-supporter (han fortalte The Athletic at han hadde en magnet med Invincinbles, Arsenal-laget som vant Premier League i 2003/04 uten å tape en kamp), og dro til VM i fotball i Sør-Afrika i 2010.

"Jeg dro til Sør-Afrika i 2010. Jeg vet hva fotball-VM representerer, siden det er den mest populære turneringen i verden, og også hva det kan være", sa han, og kritiserte den "fortsatte kommersialiseringen av sporten". I vår kamp for å gjøre USAs dyreste by rimelig, begrenser vi oss ikke til bolig, barnepass og offentlig transport. Vi omfatter også de øyeblikkene som gir New Yorkere så mye glede, som neste års fotball-VM".

Ifølge universitetsprofessor Leander Schaerlaeckens i The Guardian (via RTVE) har amerikanske fotballfans en tendens til å være progressive, og "bevisst eller ubevisst har Mamdani sett en mulighet til å knytte venstresiden sammen med sport", og legger til at de tradisjonelle idrettene som amerikansk fotball, baseball eller basketball har "uttømt sin politiske innflytelse".

"Hvilken idrett er vel bedre enn fotballen et uttrykk for vår tids tøylesløse kapitalisme og dens parasittiske forhold til sine egne fans? Hvilken idrett strever mer for å bli utilgjengelig for sitt tradisjonelle publikum? Hvor ellers kan Mamdani finne bedre sammenligninger for sine hverdagsproblemer?"

Det gjenstår å se om Mamdani vil ha mye makt som borgermester i New York City mot "bromance" mellom Trump og Infantino (den amerikanske presidenten inviterte til og med FIFA-presidenten til fredstoppmøtet i Egypt i oktober i fjor). Trump har truet med å flytte VM-kamper, og FIFA måtte minne ham på at det var FIFAs avgjørelse, ikke Trumps, som ikke har makt over den slags avgjørelser. Men det kan være nok med en telefonsamtale mellom Trump og Infantino.