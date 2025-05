New Zealand bevilger over 1 milliard dollar til nye maritime helikoptre

HQ

Siste nytt om New Zealand . Vi vet nå at den newzealandske regjeringen investerer 2 milliarder NZ$ (1,19 milliarder USD) i sitt kommende budsjett for å erstatte forsvarsstyrkens aldrende maritime helikoptre, med økende globale spenninger som en viktig årsak.

Vi vet også at regjeringen vil øke forsvarsutgiftene med 239 millioner NZ-dollar årlig i løpet av de neste fire årene som en del av en bredere strategi for å styrke den nasjonale sikkerheten og forsvarsevnen, med mål om at forsvarsutgiftene skal nå 2 % av BNP innen 2032.