New Zealand stemmer for å gjøre engelsk til offisielt språk

En koalisjon av newzealandske partier, inkludert New Zealand First, National og Act, har stemt for å gi engelsk samme offisielle status som te reo māori og newzealandsk tegnspråk. Lovforslaget, som er en del av en koalisjonsavtale, ble vedtatt i første lesning og går nå videre til komiteen for offentlig høring. Som The Guardian rapporterte, hevder tilhengere, som lederen for New Zealand First, Winston Peters, at forslaget retter opp en "anomali", siden engelsk aldri formelt har blitt erklært offisielt.

Kritikerne, inkludert parlamentsmedlemmer fra opposisjonen og språkeksperter, kaller lovforslaget unødvendig og kynisk. Labour-parlamentariker Kieran McAnulty beskrev det som "skremselspropaganda", mens Chlöe Swarbrick, medleder i De Grønne, sa at engelsk "ikke er truet" og omtalte lovforslaget som "bullshit". Språkforsker Sharon Harvey advarte om at lovforslaget kan oppmuntre myndighetene til å redusere synligheten til maori og andre minoritetsspråk.

Tjenestemenn i Justisdepartementet anbefalte også å gå imot lovforslaget, og påpekte at engelsk allerede fungerer som standardspråk, og at en offisiell anerkjennelse ikke ville endre dets status. Svært få engelskspråklige land har formalisert engelsk som offisielt språk, og i tilfeller som Canada var det for å beskytte et annet språk, noe som understreker det unike (og kontroversielle) ved New Zealands forslag...