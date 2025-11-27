Newcastle klager formelt til UEFA og Olympique Marseille for "uakseptabel bruk av uforholdsmessig mye makt"

HQ

Marseille slo Newcastle 2-1 forrige tirsdag i Champions League, med en scoring av Pierre-Emerick Aubameyang. Newcastle-supporterne som dro til Frankrike fikk det imidlertid enda verre på grunn av "uakseptabel behandling" med bruk av "unødvendig og uforholdsmessig mye makt" fra politiet i Marseille, og den engelske klubben vil ta opp saken med UEFA, Olympique de Marseille og det franske politiet.

Etter kampslutt ble supporterne bedt om å bli på stadion i opptil én time, med beskjed fra lokale myndigheter om å sørge for deres sikkerhet når de forlot stadion, i grupper på 500 personer om gangen, eskortert av politiet til metrostasjonen.

"Våre supportere var i godt humør til tross for det skuffende resultatet og ventet tålmodig og uten hendelser i løpet av holdback-perioden", sier klubben, som hadde seniorpersonell som observerte følgende hendelser :

"Etter at den første gruppen med supportere ble sluppet fri, begynte politiet å bruke unødvendig og uforholdsmessig mye makt for å hindre resten av supporterne våre i å bevege seg videre. Dette ble gjort ved hjelp av en kombinasjon av pepperspray, batonger og skjold, og mange supportere ble vilkårlig angrepet av politiet. Mange supportere var synlig fortvilet, særlig i den øvre delen av borteseksjonen, der det var tydelig at de ble knust."

Klubben klaget til de lokale politimyndighetene, men med begrenset effekt. "Supporternes sikkerhet og velferd bør alltid være av største viktighet, og vi fordømmer på det sterkeste politiets behandling av våre supportere under denne hendelsen", sier Newcastle, og kunngjør at de vil be UEFA, klubben og det franske politiet om å etterforske saken.