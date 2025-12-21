"Nex Playground grafiske evner er omtrent lik PS3"

HQ

Det vakte stor oppmerksomhet i amerikanske spillmedier at Xbox Series S/X under Black Friday ikke bare ble slått av Playstation og Switch i USA, men også av Nex Playground. En konsoll som mange sannsynligvis aldri har hørt om.

Det er en Kinect-lignende enhet uten kontrollere som selges til en mer lommebokvennlig pris på $ 249. Etter salgssuksessen ble Nex CEO David Lee intervjuet av The Game Business (via Pure Xbox) og delte sine synspunkter på maskinvaren og dens plass i markedet. Han sa :

"Vi kommer ikke til å konkurrere med avansert grafikk. Våre grafiske evner på Nex Playground er omtrent lik PS3. Men vi kan lage flotte spill på PS3. Grafikken er ikke dårlig. Den er 10 ganger bedre enn Wii. Det er ikke det at den ikke har blitt bedre [enn på Wii], den har definitivt blitt bedre. Og den lar oss skape spill som gir en oppslukende opplevelse."

Det finnes mange spill, ofte basert på populære merkevarer som Bluey, Care Bears, Peppa Pig og Teenage Mutant Ninja Turtles, i tillegg til treningsspill som NHL Puck Rush og Zumba Fitness Party. Men det finnes også en abonnementsmodell, noe Nex ser som en nødvendighet for at konsollen skal lykkes:

"Nintendo utvidet publikummet med Wii. Når du utvider publikum, og de vil ha forskjellige ting, og de bare kjøper Wii Fit, Wii Sports og ikke så mange andre... det er litt av et problem. Hvem er jeg til å snakke på Nintendos vegne? Nintendo har åpenbart en veldig god strategi for hvordan de ønsker å betjene publikum. Men fra vårt perspektiv ønsker vi å bygge noe bærekraftig. Og hvis vi bygger en plattform og folk kommer inn og kjøper et par spill, og det er det... hele systemet er ikke bærekraftig. Det er det bare ikke. Det er veldig viktig at vi legger til rette for å betjene kundene våre kontinuerlig med nye innovasjoner, for det er slik hele systemet kan opprettholdes."

Nex Playground er for øyeblikket bare tilgjengelig i USA, og det er solgt over 600 000 enheter bare i år. Det vil også bli lansert i andre deler av verden i fremtiden, så det virker sannsynlig at vi kommer til å høre mer om Nex Playground i 2026.