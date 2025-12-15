Next Gen ATP-finalene: spilleplan for første dag (onsdag 17. desember)

HQ

Det er snart tid for årets siste ATP-turnering, Next Gen ATP Finals, en turnering som ble opprettet i 2017 med kun spillere som ikke er eldre enn 20 år, og som tidligere har kronet spillere som Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Stefanos Tsitsipas eller Joao Fonseca i fjor, som fortsatt var 19 år og kvalifiserte seg til årets turnering, men som trakk seg på grunn av skade.

Toppseedede Jakub Mensik trakk seg også i siste liten, og ble erstattet av tyskeren Justin Engel. De åtte spillerne som i år deltar i turneringen, som finner sted i Jeddah i Saudi-Arabia, er :



Learner Tien (USA), nummer 28 i verden



Alexander Blockx (BEL), 115. plass i verden



Dino Prižmić (CRO), 127. plass i verden



Martín Landaluce (SPA), 135. plass i verden



Nicolai Budkov Kjær (NOR), 193. plass i verden



Nishesh Basavareddy (USA), 166. plass i verden



Justin Engel (GER), 187. plass i verden



Rafael Jódar (SPA), 196. plass i verden



ATP Next Gen-finalene - trekning og spilleplan på dag 1:

Turneringen fungerer på samme måte som ATP-finalene: De fire spillerne er delt inn i to grupper, og møter hverandre én gang: De to beste spillerne kvalifiserer seg til semifinaler på lørdag, og finalen spilles på søndag.

Trekningen ble foretatt, og Tien, Landaluce, Budkov Kjær og Jódar er i gruppe blå, mens Blockx, Prizmic, Basavareddy og Engel er i gruppe rød. Tidsplanen for onsdag 17. desember er som følger:



Dino Prizmic mot Nisheish Basavareddy: 12:00 CET, 11:00 GMT



Alexander Blockx mot Justin Engel: Ikke før kl. 13:00 CET, 11:GMT



Learner Tien mot Rafael Jódar: 15:00 CET, 14:00 GMT



Martín Landaluce mot Nicolai Budkov Kjær: Rett etter forrige kamp



Kommer du til å følge ATP Next-Gen-finalene 2025?