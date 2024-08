Next of Kin starter uskyldig nok med en biltur til en liten by. Vi inntar rollen som Thomas, en helt vanlig mann i sine beste år, som har kjøpt et hus sammen med kona Martha. Det første som slår meg er at grafikken er koselig og innbydende. Det ser ut som Stardew Valley eller et gammelt Nintendo-spill i to dimensjoner. Den illusjonen brytes ganske raskt. Dette er ikke et sjarmerende eventyr, men et ganske tøft indiespill som tar opp tunge temaer. Du vil møte konsekvensene av psykisk sykdom og bli konfrontert med hva det kan gjøre med mennesker.

HQ

Det er vanskelig å ikke bli imponert over hvor mørk denne historien blir i løpet av eventyret. Som alle spennende historier lulles man inn i en falsk trygghet. Det er også derfor det er vanskelig å avsløre detaljer om selve historien uten å ødelegge opplevelsen for deg. Det tok meg 81 minutter å se rulleteksten. Den er designet for at du skal komme deg gjennom eventyret i løpet av én eller to sesjoner. Dette er et bevisst valg av Spelkväll Games. De ønsker ikke å kaste bort din dyrebare tid unødvendig. Når historien først starter, går det veldig fort. Det starter med at kona di forsvinner, du har mistet hukommelsen og må finne ut hva som egentlig skjedde. Vi har sett historier som dette før, og en karakter uten hukommelse er ikke originalt. For å løse mysteriet kan du snakke med folk i landsbyen, finne gjenstander og undersøke gjenstander for å låse opp minnene dine.

For å få mest mulig ut av dette, må du akseptere at dette er vanskelige temaer å snakke om. Psykisk sykdom kan ta mange former og ha konsekvenser som for eksempel selvmord. Jeg synes kontrasten mellom grafikken, spilldesignet og fortellingen var stor. På den ene siden blir du møtt av vakre omgivelser og morsomme karakterer, og på den andre siden blir du vitne til forferdelige ting som kan skje med en person. Det er et mørke i dette som til å begynne med skjuler seg under overflaten, noe som forsterkes av musikken. Det er dessverre en begrenset mengde musikk, som gjentar seg selv om og om igjen. Noen av stykkene er virkelig godt utført, men de blir dessverre repeterende når man hører dem for ofte, til tross for den korte spilletiden. Det er ingen innspilte stemmer, men alle karakterene snakker via tekst.

For prisen av to liter brus får du en svært personlig og nær historie om to mennesker og deres utfordringer i livet. Psykisk sykdom er noe mange mennesker kommer i kontakt med i det virkelige liv, og selv om det ikke er noe av det mest gripende jeg har opplevd, er det viktig å snakke om disse temaene. Jeg synes det blir håndtert med respekt. Det skulle ikke forundre meg om utviklerne på en eller annen måte har personlige referanserammer til dette. Detaljarbeidet i manuset gjennomsyrer eventyret. Hovedpersonene vokser som karakterer i løpet av eventyret. Det er alltid noe å tenke på, og om det som skjer har en annen forklaring. Derfor er dialogen det beste med tittelen. Det er også her du finner styrken i produktet.

Alt i alt er det en kort, men brukbar opplevelse som tar for seg noen ganske vanskelige samtaleemner. Det er godt spilt, og Spelkväll Games har skapt en ganske engasjerende historie. Med tanke på at det er deres første prosjekt, er jeg nysgjerrig på hva de kan gjøre i fremtiden, med litt mer erfaring og penger. Dessverre er musikken repetitiv, og spillopplevelsen fenger meg ikke. Det blir monotont å ikke kunne interagere med verden i så stor grad. Jeg savner nok variasjon i oppsettet. Jeg tror dette ville passet bedre som en audiovisuell roman enn et vanlig spill i sin nåværende form. Når det er sagt, har Spelkväll Games potensial som utvikler. Hvis de utnytter styrkene og utvikler svakhetene, vil neste tittel bli enda bedre. Hvis du kan akseptere svakhetene, vil du ikke tape mye på å oppleve Thomas og Marthas historie i Next of Kin.

