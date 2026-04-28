Next of Kin tilbake med et nytt mordmysterium

Det er tid for det tredje spillet i Next of Kin-serien, der vi spiller som den erfarne etterforskeren og privatdetektiven Dennis Monroe. Hans hvite hval i livet er en person kjent som Epiphany Killer, som også har gitt spillet sitt navn: Next of Kin: Epiphany, en morder som har vært på frifot i over to tiår.

Som vanlig er målet å løse gåter, samle bevis, intervjue vitner, lete etter ledetråder og sakte, men sikkert sette sammen nok informasjon til å løse Epiphany Killer-saken en gang for alle.

Epiphany Killer skal lanseres senere i år til PC og konsoller, og vi har en første trailer å dele som lar deg se det klassiske 16-bits RPG-looken.