Next Xbox-systemoppdateringen vil gi brukerne større kontroll over dashbordet og lokale spilllagringer

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En ting man kan si om Xbox siden Asha Sharma tok over tidligere i år, er at mer meningsfulle og betydningsfulle forbedringer av brukeropplevelsen har kommet i et mye raskere tempo.

I denne sammenheng er informasjonen om de planlagte oppdateringene for Xbox i oktober nå blitt avslørt, siden funksjonene nå er tilgjengelige for Xbox Insiders, som kan begynne å teste dem grundig.

Det er en rekke forbedringer som blir introdusert, men kanskje den største dreier seg om startskjermen og hvordan spillerne nå får mer kontroll over denne delen av Xbox-opplevelsen. Du vil kunne se hva som vises i listen «Nylige spill og apper» på en enklere måte, fjerne elementer ved å bruke menyknappen og til og med trykke på høyre styrepinne for å skjule brukergrensesnittet, slik at den oppslukende bakgrunnen din kan stå i sentrum.

I tillegg vil du kunne slette lokale lagringsfiler som ikke er i bruk i hvert av spillene dine, for forhåpentligvis å frigjøre en god del lagringsplass. Du vil kunne se på merkene dine for å finne ut hva hvert enkelt betyr, og til og med vise frem de du er stolt av. Når det gjelder merker, kommer det et nytt «Day One»-merke for å feire de som var der den dagen Xbox One ble lansert, 22. november 2013. Det er også forbedringer av ønskelisten, slik at alle kjøpte spill automatisk fjernes fra listen.

Igjen, disse funksjonene testes nå av Xbox Insiders, men de bør bli tilgjengelige for publikum ganske snart, da de regnes som en del av oktober-oppdateringen.