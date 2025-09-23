Neymar beklager at Raphinha ble nummer 5 i Ballon d'Or

HQ

Når vi tenker på spillere som burde ha vunnet Ballon d'Or, men som aldri gjorde det, er det ett navn som stadig dukker opp: Neymar Jr. Den brasilianske spissen hadde kvalitetene til å vinne flere trofeer, men led under "forbannelsen" av å spille samtidig med Lionel Messi og Cristiano Ronaldo, som vant alle priser i Neymars beste alder.

I går kveld ble Ballon d'Or gitt til Ousmane Dembélé, som han aldri falt sammen med: da Neymar forlot Barcelona i 2017 for å bli med i Paris Saint-Germain, ble Dembélé med i Barcelona. I 2023 forlot Dembélé Barcelona til fordel for PSG, og samtidig forlot Neymar PSG til fordel for Al-Hilal.

På en Instagram-kommentar gratulerte ikke Neymar Dembélé, og snakket i stedet om Raphinha: "Raphinha på 5 er en stor vits", sa han (via SportsBible), og beklaget posisjonen hans landsmann endte.

For mange kunne Raphinha ha vært en kandidat til Ballon d'Or, men han klarte ikke engang å komme blant topp 3, og endte bak Lamine Yamal (nummer to), Vitinha (nummer tre) og Mohamed Salah (nummer fire). Dembélé scoret 35 mål og leverte 16 målgivende pasninger, mens Raphinha hadde 56 målgivende på tvers av alle turneringer.

I fjor forsvarte Neymar også sin lagkamerat fra "Canarinha", Vinícius Jr. da han endte på andreplass bak Rodri.