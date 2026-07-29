Neymar bekrefter at han trekker seg fra det brasilianske landslaget: «Jeg har ikke lyst lenger

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Neymar Jr. har bekreftet at han ikke kommer tilbake til det brasilianske landslaget. Han sa det allerede etter at Brasil ble slått ut i åttendedelsfinalen av Norge i VM, da han sa: «Jeg startet her, og jeg avslutter her», med henvisning til MetLife Stadium i New Jersey, der han debuterte for landslaget i en vennskapskamp mot USA i 2010.

I tilfelle det skulle være noen tvil, bekreftet Neymar på nytt at han trekker seg fra landslaget da han ble spurt om det etter at klubben hans, Santos, slo Universidad Central 4–2. «Min tid på landslaget er over», uttalte Neymar da han ble spurt om fremtiden sin etter Santos’ 4–2-seier over Universidad Central. «Jeg skrev historie, jeg var veldig glad, jeg ga alt jeg hadde, jeg kjempet alltid for den gule trøya, men nå vil jeg ikke lenger.»

Da Neymar scoret straffen i det tiende minuttet av tilleggstiden i andre omgang i kampen mot Norge, ble han den andre brasilianske spilleren noensinne etter Pelé til å score i fire forskjellige verdensmesterskap (2014, 2018, 2022 og 2026). Brasil har imidlertid ikke klart å vinne VM siden 2002, og sist Brasil vant Copa América, i 2019, var Neymar ikke med på laget på grunn av skade.