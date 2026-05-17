Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
Sport

Neymar blir byttet ut på grunn av en dommerfeil da Santos gikk på et nytt sviende nederlag

Neymar ble frarøvet 25 minutter til å forbedre formen før en eventuell VM-kallelse.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

Neymars Santos gikk på et forferdelig 0-3-tap på hjemmebane søndag, noe som gjør at laget henger igjen på 16. plass, rett over nedrykkssonen, med bare fire seire etter de 16 første kampene i den brasilianske ligaen. For Neymar jr. er det viktigste å få nok spilletid til å gjøre seg mest mulig fortjent til å overbevise Carlo Ancelotti om at han er i form til VM 2026. Og i dagens kamp ble han "frarøvet" 25 minutter, da han ble byttet ut... ved en feil.

Neymar ble byttet ut med Robinho Jr. i det 65. minutt, etter at fjerdedommeren løftet tavlen som viste hans nummer 10. Neymar ble overrasket over innbyttet, da laget allerede lå under 3-0, og protesterte... fordi det hadde vært en menneskelig feil av fjerdedommeren, som hadde skrevet nummer 10 i stedet for spilleren som skulle ut, Escobar, med nummer 31.

Et virkelig surrealistisk øyeblikk fulgte da Neymar tok lappen fra treneren og viste den til kameraet for å bevise at han hadde blitt byttet ut ved en feiltakelse. Avgjørelsen om å ta ham ut av kampen ble imidlertid stående, og Neymar mistet 25 minutter til å prøve å score et mål i en av sine siste kamper før pausen i FIFA-turneringen.

Hvor mange kamper har Neymar igjen før VM?

Neymar har fire kamper igjen for å overbevise Carlo Ancelotti om å kalle ham inn til VM 2026. To ligakamper (mot Gremio 24. mai og Vitória 31. mai) og de to siste gruppespillkampene i CONMEBOL Sudamericana, mot San Lorenzo og Deportivo Cuenca 21. og 27. mai: Santos har ikke vunnet noen av gruppespillkampene og står overfor eliminering fra turneringen.

Til tross for de dårlige sportslige resultatene har Neymar blitt inkludert på forhåndslisten til VM i Brasil, til tross for hendelser som krangelen med Robinhos sønn.

Neymar blir byttet ut på grunn av en dommerfeil da Santos gikk på et nytt sviende nederlag

Dette innlegget er kategorisert under:

SportNeymarBrazil national teamfotball


Loading next content