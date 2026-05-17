Neymar blir byttet ut på grunn av en dommerfeil da Santos gikk på et nytt sviende nederlag

Neymars Santos gikk på et forferdelig 0-3-tap på hjemmebane søndag, noe som gjør at laget henger igjen på 16. plass, rett over nedrykkssonen, med bare fire seire etter de 16 første kampene i den brasilianske ligaen. For Neymar jr. er det viktigste å få nok spilletid til å gjøre seg mest mulig fortjent til å overbevise Carlo Ancelotti om at han er i form til VM 2026. Og i dagens kamp ble han "frarøvet" 25 minutter, da han ble byttet ut... ved en feil.

Neymar ble byttet ut med Robinho Jr. i det 65. minutt, etter at fjerdedommeren løftet tavlen som viste hans nummer 10. Neymar ble overrasket over innbyttet, da laget allerede lå under 3-0, og protesterte... fordi det hadde vært en menneskelig feil av fjerdedommeren, som hadde skrevet nummer 10 i stedet for spilleren som skulle ut, Escobar, med nummer 31.

Et virkelig surrealistisk øyeblikk fulgte da Neymar tok lappen fra treneren og viste den til kameraet for å bevise at han hadde blitt byttet ut ved en feiltakelse. Avgjørelsen om å ta ham ut av kampen ble imidlertid stående, og Neymar mistet 25 minutter til å prøve å score et mål i en av sine siste kamper før pausen i FIFA-turneringen.

Hvor mange kamper har Neymar igjen før VM?

Neymar har fire kamper igjen for å overbevise Carlo Ancelotti om å kalle ham inn til VM 2026. To ligakamper (mot Gremio 24. mai og Vitória 31. mai) og de to siste gruppespillkampene i CONMEBOL Sudamericana, mot San Lorenzo og Deportivo Cuenca 21. og 27. mai: Santos har ikke vunnet noen av gruppespillkampene og står overfor eliminering fra turneringen.

Til tross for de dårlige sportslige resultatene har Neymar blitt inkludert på forhåndslisten til VM i Brasil, til tross for hendelser som krangelen med Robinhos sønn.