Neymar blir i Santos ut 2026 for å "oppfylle de gjenværende drømmene i karrieren min"

HQ

Neymar Jr. returnerte til sin opprinnelige klubb Santos i 2025, og blir værende der ut 2026. Det hørtes i utgangspunktet ut som en kort pause i karrieren, med håp om å returnere til toppfotballen i 2026 etter marerittet i Saudi-Arabia, men den 33 år gamle brasilianske spissen fikk ikke altfor mye spilletid i klubben på grunn av skader.

Året hans i Santos var ikke det beste, med klubben hengende i en tynn tråd i Brasileirão og noen uenigheter mellom Neymar og fansen, som var misfornøyd med prestasjonene hans. På slutten av sesongen hjalp Neymar imidlertid klubben med å unngå nedrykk, blant annet med et hat-trick, og nå har den tidligere Barcelona- og PSG-stjernen signert en kontraktsforlengelse frem til desember 2026.

"Det er her jeg ønsker å oppfylle de gjenværende drømmene i karrieren min", sier Neymar, som vet at han i Santos vil finne større regelmessighet enn i andre klubber, med det endelige målet om å komme inn på Carlo Ancelottis liste for VM 2026, når han blir frisk etter operasjonen han gjennomgikk på slutten av året i venstre kne.