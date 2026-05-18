Neymar drar til VM 2026: Ancelotti avslører listen med Vinícius, Raphinha og flere

Carlo Ancelotti avslører de 26 spillerne som skal spille for Brasil i VM 2026.

Såpeoperaen er over: Neymar skal til VM med Brasil, og dermed er det kanskje største mysteriet rundt troppene til VM 2026 over. Landslagstrener Carlo Ancelotti har nettopp offentliggjort 26-mannslisten for turneringen, og den 34 år gamle spissen er med, til tross for rimelig tvil om hans form: en lang historie med alvorlige skader og svært dårlige sportslige resultater med sin nåværende klubb Santos.

På søndag spilte Neymar hovedrollen i en bisarr protest da han ble byttet ut i det 65. minutt ved en feil av fjerdedommeren, som feilaktig skrev ned tallene på tavlen sin, Neymar gikk til og med rett til TV-kameraene for å bevise at det var en feil og protesterte, vel vitende om at han trengte hvert sekund for å bevise seg selv for treneren.

Til slutt er Neymar på listen sammen med kjente angripere som Vinícius, Raphinha, Matheus Cunha, Martinelli og Endrick, som sannsynligvis har gjort seg fortjent til å være med takket være utlånet til Lyon fra Real Madrid.

Brasils tropp til verdensmesterskapet i fotball 2026

Målvakter


  • Alisson (Liverpool)

  • Ederson (Fenerbahce)

  • Weverton (Grêmio)

Forsvarsspillere


  • Marquinhos (PSG)

  • Gabriel Magalhães (Arsenal)

  • Bremer (Juventus)

  • Ibáñez (Al Ahli)

  • Léo Pereira (Flamengo)

  • Wesley (Roma)

  • Danilo (Flamengo)

  • Alex Sandro (Flamengo)

  • Douglas Santos (Zenit)

Midtbanespillere


  • Casemiro (Manchester United)

  • Bruno Guimarães (Newcastle)

  • Fabinho (Al Ittihad)

  • Danilo (Botafogo)

  • Lucas Paquetá (Flamengo)

Spisser


  • Vinicius jr (Real Madrid)

  • Raphinha (Barcelona)

  • Matheus Cunha (Manchester United)

  • Luiz Henrique (Zenit)

  • Igor Thiago (Brentford)

  • Endrick (Lyon/Real Madrid)

  • Martinelli (Arsenal)

  • Rayan (Bournemouth)

  • Neymar (Santos)

