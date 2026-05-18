Neymar drar til VM 2026: Ancelotti avslører listen med Vinícius, Raphinha og flere

Såpeoperaen er over: Neymar skal til VM med Brasil, og dermed er det kanskje største mysteriet rundt troppene til VM 2026 over. Landslagstrener Carlo Ancelotti har nettopp offentliggjort 26-mannslisten for turneringen, og den 34 år gamle spissen er med, til tross for rimelig tvil om hans form: en lang historie med alvorlige skader og svært dårlige sportslige resultater med sin nåværende klubb Santos.

På søndag spilte Neymar hovedrollen i en bisarr protest da han ble byttet ut i det 65. minutt ved en feil av fjerdedommeren, som feilaktig skrev ned tallene på tavlen sin, Neymar gikk til og med rett til TV-kameraene for å bevise at det var en feil og protesterte, vel vitende om at han trengte hvert sekund for å bevise seg selv for treneren.

Til slutt er Neymar på listen sammen med kjente angripere som Vinícius, Raphinha, Matheus Cunha, Martinelli og Endrick, som sannsynligvis har gjort seg fortjent til å være med takket være utlånet til Lyon fra Real Madrid.

Brasils tropp til verdensmesterskapet i fotball 2026

Målvakter



Alisson (Liverpool)



Ederson (Fenerbahce)



Weverton (Grêmio)



Forsvarsspillere



Marquinhos (PSG)



Gabriel Magalhães (Arsenal)



Bremer (Juventus)



Ibáñez (Al Ahli)



Léo Pereira (Flamengo)



Wesley (Roma)



Danilo (Flamengo)



Alex Sandro (Flamengo)



Douglas Santos (Zenit)



Midtbanespillere



Casemiro (Manchester United)



Bruno Guimarães (Newcastle)



Fabinho (Al Ittihad)



Danilo (Botafogo)



Lucas Paquetá (Flamengo)



Spisser



Vinicius jr (Real Madrid)



Raphinha (Barcelona)



Matheus Cunha (Manchester United)



Luiz Henrique (Zenit)



Igor Thiago (Brentford)



Endrick (Lyon/Real Madrid)



Martinelli (Arsenal)



Rayan (Bournemouth)



Neymar (Santos)

