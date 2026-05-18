Neymar drar til VM 2026: Ancelotti avslører listen med Vinícius, Raphinha og flere
Carlo Ancelotti avslører de 26 spillerne som skal spille for Brasil i VM 2026.
Såpeoperaen er over: Neymar skal til VM med Brasil, og dermed er det kanskje største mysteriet rundt troppene til VM 2026 over. Landslagstrener Carlo Ancelotti har nettopp offentliggjort 26-mannslisten for turneringen, og den 34 år gamle spissen er med, til tross for rimelig tvil om hans form: en lang historie med alvorlige skader og svært dårlige sportslige resultater med sin nåværende klubb Santos.
På søndag spilte Neymar hovedrollen i en bisarr protest da han ble byttet ut i det 65. minutt ved en feil av fjerdedommeren, som feilaktig skrev ned tallene på tavlen sin, Neymar gikk til og med rett til TV-kameraene for å bevise at det var en feil og protesterte, vel vitende om at han trengte hvert sekund for å bevise seg selv for treneren.
Til slutt er Neymar på listen sammen med kjente angripere som Vinícius, Raphinha, Matheus Cunha, Martinelli og Endrick, som sannsynligvis har gjort seg fortjent til å være med takket være utlånet til Lyon fra Real Madrid.
Brasils tropp til verdensmesterskapet i fotball 2026
Målvakter
- Alisson (Liverpool)
- Ederson (Fenerbahce)
- Weverton (Grêmio)
Forsvarsspillere
- Marquinhos (PSG)
- Gabriel Magalhães (Arsenal)
- Bremer (Juventus)
- Ibáñez (Al Ahli)
- Léo Pereira (Flamengo)
- Wesley (Roma)
- Danilo (Flamengo)
- Alex Sandro (Flamengo)
- Douglas Santos (Zenit)
Midtbanespillere
- Casemiro (Manchester United)
- Bruno Guimarães (Newcastle)
- Fabinho (Al Ittihad)
- Danilo (Botafogo)
- Lucas Paquetá (Flamengo)
Spisser
- Vinicius jr (Real Madrid)
- Raphinha (Barcelona)
- Matheus Cunha (Manchester United)
- Luiz Henrique (Zenit)
- Igor Thiago (Brentford)
- Endrick (Lyon/Real Madrid)
- Martinelli (Arsenal)
- Rayan (Bournemouth)
- Neymar (Santos)