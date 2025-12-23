Neymar gjennomgår kneoperasjon etter å ha reddet Santos fra nedrykk

HQ

Neymars comebacksesong med Santos har vært preget av skader og kontroverser, men han hadde en sen opptur da han hjalp klubben sin med å unngå nedrykk i Brasil, og scoret blant annet hat-trick i en av de siste kampene, selv om han fortsatt var på bedringens vei etter en kneskade.

Nå som sesongen er over, har Neymar gjennomgått en operasjon i venstre kne for å reparere menisken. Han har spilt mesteparten av året med den skaden, og nå tikker klokken for at han skal komme seg, trene og finne tilbake til toppformen for å komme inn i Carlo Ancelottis tropp for Brasil i VM 2026.

For å gjøre det må han holde seg aktiv, og til tross for rykter om at han skulle flytte, inkludert samtaler om at han skulle gå til Inter Miami for å bli en del av Leo Messi (noe den nordamerikanske klubben avviste), høres det nå mer sannsynlig ut at Neymar blir værende i Santos, med en ny avtale som forventes å bli kunngjort, ettersom kontrakten hans utløper ved utgangen av året.

Tror du Neymar ender opp på Ancelottis liste til VM 2026?