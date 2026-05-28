Neymar har pådratt seg en leggskade og blir ute i 2-3 uker, og kan bli tatt ut av VM-troppen

Neymars medisinske problemer har forverret seg: Spissen har blitt diagnostisert med en muskelskade i leggen, og det vil ta 2-3 uker å komme seg. Legen til det brasilianske landslaget, Rodrigo Lasmar, kunngjorde det på en pressekonferanse, og sa at spilleren vil gå intensiv behandling for å komme i form så snart som mulig.

Det brasilianske laget har planlagt nye medisinske tester den 12. juni, som er like før fristen for å gjøre endringer i troppen i siste liten: Hvert lag har frem til de siste 24 timene før debutkampen til å gjøre endringer i troppen i tilfelle skader, og fjerne endringer for en annen som var inkludert i forhåndslisten ... som João Pedro, som angivelig var på listen før Neymar, men som ble endret i siste liten før kunngjøringen i forrige uke.

Neymar vil derfor gå glipp av alle treningskampene før VM, de to vennskapskampene mot Panama og Egypt og, hvis han fortsatt er med i laget, kanskje de to første kampene i gruppespillet mot Marokko og Haiti.