Neymar i tårer da Santos taper 6-0 på hjemmebane og fansen bokstavelig talt vender ham ryggen

Siden han kom tilbake til Santos, klubben som startet det hele for Neymar jr. har fansen stort sett vært misfornøyd og klaget på stjernens oppførsel på og utenfor banen. Men i går kveld nådde han nok bunnen, i kanskje et av de verste øyeblikkene i karrieren, da han ble sett gråtende på banen, hjelpeløs, ute av stand til å stoppe 6-0-tapet mot Vasco de Gama på hjemmebane i Brasileirao.

Tapet gjør at Santos ligger to poeng over nedrykksstreken, og førte til at manager Cleber Xavier fikk sparken bare timer etter kampen. Av de seks målene ble fem scoret i løpet av ti minutter, inkludert to mål av den tidligere Inter-, Barcelona-, Liverpool-, Bayern- og Aston Villa-spilleren Philippe Coutinho.

Fansen som fulgte kampen live på stadion skal ha snudd ryggen til for å protestere mot kampen. Og Neymar sa at fansen "har all rett til å protestere, selvsagt uten å bruke vold", selv om "de ønsker å banne og fornærme, det er de i sin fulle rett til", sa han (via BBC Sport).

Neymar la til at han "aldri har følt noe lignende i hele sitt liv", og at tårene kom av sinne. "Dessverre kan jeg ikke hjelpe på alle måter." Men etter 21 kamper og bare seks mål og tre målgivende pasninger siden han kom tilbake, begynner fansen å bli lei av å se hvordan Santos er nær nedrykk igjen, etter å ha tilbrakt fjoråret i andredivisjon for første gang i historien.