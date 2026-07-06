Neymar Jr. antyder at han trekker seg fra det brasilianske landslaget: «Jeg prøvde, nå er det over»

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Neymar Jr. har tilsynelatende bekreftet at han trekker seg fra landslagsfotballen, etter at Brasil ble slått ut av VM av Norge. Spissen vil være 38 år når neste VM går av stabelen i 2030, men han klarte knapt å delta i dette, etter å ha tilbrakt de siste sesongene hemmet av skader og en sportslig nedgang som førte ham tilbake til sin opprinnelige klubb, Santos, hvor han så vidt unngikk nedrykk forrige sesong.

I et intervju med GeTV etter kampen sa Neymar ganske enkelt: «Jeg prøvde, jeg prøvde. Jeg begynte her, og jeg avslutter her. Nå er det over».

Han refererer til MetLife Stadium i New Jersey, der han debuterte for Canarinha i en vennskapskamp i 2010 mot USA. Neymar har siden den gang spilt 130 landskamper for Brasil og scoret 80 mål, men hans eneste store titler med landslaget var Confederations Cup i 2013 og gullmedaljen ved OL i Rio de Janeiro i 2016. Da Brasil vant Copa América i 2019, deres siste store trofé, var Neymar ikke med på laget på grunn av skade.

Neymar har spilt i fire verdensmesterskap, men Brasil har oppnådd skuffende resultater. De nådde riktignok semifinalen i 2014, men Brasil led et ydmykende 7–1-nederlag mot Tyskland. Siden den gang har de nådd kvartfinalen i 2018 og 2022, og nå er de ute i åttendedelsfinalen.