Neymar scorer sitt første hat-trick på over tre år og redder Santos fra nedrykk
Neymar scoret tre mål på 17 minutter til tross for at han spilte med en kneskade.
Neymar jr. er fast bestemt på å gjøre seg fortjent til en plass i den brasilianske troppen til VM i 2026, og ønsker ikke å forlate Santos i en sur tone. Selv om han nylig pådro seg en ny kneskade, ble han klarert for å spille med beskyttelse, og onsdag scoret han sitt første hat-trick på tre år, med tre mål på 17 minutter (ett på straffe) mot Juventude, 0-3. Sist gang han scoret tre mål i en kamp var i april 2022, for PSG.
Denne kampen, i Brasileirãos nest siste serierunde (vunnet av Flamengo), gjør at Santos ligger to poeng over nedrykkssonen. Uavgjort på søndag mot Cruzeiro vil være nok til å redde dem fra nedrykk (via EFE).
På spørsmål om det blir hans siste kamp for Santos (hvor han spilte mellom 2009 og 2013, før han kom tilbake til Barcelona i år), sa han at han ikke visste det. Det har versert rykter om en overgang til Inter Miami, hvor han ville blitt gjenforent med sin tidligere lagkamerat Leo Messi, men MLS-klubben ser ut til å ha avvist ham.
Fremtiden hans er uviss, men Neymars prioritet er å fortsette å spille for å overbevise Carlo Ancelotti om å kalle ham inn til VM 2026: Han har ikke spilt for Brasil siden oktober 2023.