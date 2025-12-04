Neymar scorer sitt første hat-trick på over tre år og redder Santos fra nedrykk

HQ

Neymar jr. er fast bestemt på å gjøre seg fortjent til en plass i den brasilianske troppen til VM i 2026, og ønsker ikke å forlate Santos i en sur tone. Selv om han nylig pådro seg en ny kneskade, ble han klarert for å spille med beskyttelse, og onsdag scoret han sitt første hat-trick på tre år, med tre mål på 17 minutter (ett på straffe) mot Juventude, 0-3. Sist gang han scoret tre mål i en kamp var i april 2022, for PSG.

Denne kampen, i Brasileirãos nest siste serierunde (vunnet av Flamengo), gjør at Santos ligger to poeng over nedrykkssonen. Uavgjort på søndag mot Cruzeiro vil være nok til å redde dem fra nedrykk (via EFE).

På spørsmål om det blir hans siste kamp for Santos (hvor han spilte mellom 2009 og 2013, før han kom tilbake til Barcelona i år), sa han at han ikke visste det. Det har versert rykter om en overgang til Inter Miami, hvor han ville blitt gjenforent med sin tidligere lagkamerat Leo Messi, men MLS-klubben ser ut til å ha avvist ham.

Fremtiden hans er uviss, men Neymars prioritet er å fortsette å spille for å overbevise Carlo Ancelotti om å kalle ham inn til VM 2026: Han har ikke spilt for Brasil siden oktober 2023.