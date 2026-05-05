Neymars hendelse med Robinhos sønn svekker Neymars små sjanser til å komme med på Ancelottis liste til VM

En hendelse mellom Neymar og Robinho Júnior, sønnen til Brasil- og Santos-spilleren Robinho, har skapt ny tvil om at Neymar vil bli innkalt til det brasilianske landslaget til VM. Ifølge brasilianske Globo Esporte skal det ha oppstått en krangel mellom Neymar (34) og Robinho Júnior (18) etter at tenåringen driblet over Neymar, og veteranen skal ha blitt irritert og skal ha dyttet og til og med gitt tenåringen en ørefik, ifølge enkelte rapporter.

Neymar ba senere om unnskyldning til lagkameraten, som har sluttet seg til Santos som fast medlem av troppen i år. Siden denne hendelsen skjedde på mandag, som angivelig ble løst på en vennskapelig måte, har den blitt brukt som et våpen av Neymars tilhengere og motstandere, ettersom tiden renner ut for Neymar til å imponere trener Carlo Ancelotti slik at han blir innkalt til VM-troppen.

Utover hendelsene er ikke Neymars lag Santos i en god sportslig posisjon, og Neymar har gjort lite for å overbevise Ancelotti om at han er i form, ettersom laget hans ligger på 16. plass i den brasilianske ligaen med 20 lag, rett over nedrykk, og nederst i sin gruppe i CONMEBOL Copa Sudamericana, og står foran eliminering.