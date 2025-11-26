Neymars mareritt fortsetter når han pådrar seg en ny skade og ikke kommer til å spille igjen i 2025

HQ

Neymar jr. sin tilbakekomst til sin opprinnelige klubb Santos i Brasil har ikke vært et lykkelig gjensyn, ettersom den tidligere stjernen fra Barcelona og PSG ikke har klart å få en god sportslig rytme med tvilsomme prestasjoner med og uten ball og fortsatt er preget av skader i et kne som ikke har kommet seg helt etter den lange skaden som holdt ham på sidelinjen i nesten et år mens han var i Saudi-Arabia.

33-åringen gikk glipp av en kamp forrige mandag på grunn av dimscomfort, og onsdag ble det meldt at han har pådratt seg en meniskskade og vil være ute resten av Brasileirão-sesongen, som avsluttes 7. desember.

Det er et dobbelt mareritt for Neymar, som fra benken vil se det potensielle nedrykket til Santos, som for øyeblikket ligger i nedrykkssonen, med bare tre kamper igjen. Verre av alt for ham er det at det ytterligere kompliserer hans tilstedeværelse i VM 2026: Trener Carlo Ancelotti har ham på listen, men Neymar må bevise at han kan spille ... og han begynner å få dårlig tid. I stedet pådrar han seg en ny skade, den fjerde i 2025.