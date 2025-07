Neymars pinlige oppførsel mot Santos: Feiret et mål som ikke var et mål og kranglet med en fan

HQ

Neymar jr. sin retur til Santos, hans opprinnelige klubb før han signerte for Barcelona, er alt annet enn pen. Stjernen har ikke klart å gjøre seg gjeldende, noe som har ført Santos ned i nedrykkssonen, og fansen begynner å bli lei av at han ser ut til å skape flere kontroverser enn mål. Den siste skjedde i går kveld, i 2-1-tapet mot Sport Club Internacional.

Plagene hans startet da han feiret et mål som ikke hadde passert mållinjen. Han begynte å feire uten å sjekke om ballen var helt inne, og ble stoppet i siste sekund av keeperen.

"Denne fyren er respektløs mot Santos' egne fans. Ærlig talt, han er kanskje en stjerne, men en slik fyr forgifter bare laget og vil ende opp med å senke Santos", skrev fanen Luan Rodrigo på X.

Kort tid etter havnet han i en opphetet krangel med en fan som så på kampen. På X spøker LucasManetta med at han har ett raserianfall mer enn mål scoret i 2025. Siden han kom til Santos i februar 2025 og avsluttet en 16 måneder lang måltørke med et straffespark, har han bare scoret fem mål på 15 kamper, hvorav bare ett i ligaen.

Ifølge EFE krevde supporteren at han skulle "hedre trøya", mens Neymar svarte at han "ga alt" på banen. Og forrige lørdag provoserte Neymar fansen til den nyopprykkede og mer ydmyke klubben Mirassol: Han pekte på Santos-emblemet sitt og løftet pekefingeren til munnen og beordret publikum til å være stille. Det endte med at Santos tapte kampen.