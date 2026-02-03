NFL arrangerer den første landskampen i Paris i 2026

HQ

NFLs internasjonale kamper har vært en stor suksess for den amerikanske ligaen, og det britiske markedet har vært spesielt mottakelig for sporten, med mange år med kamper i London. Dette vil ikke endre seg for Storbritannia med det første, ettersom tre kamper vil komme til hovedstaden i 2026, men også andre steder rundt om i verden vil det bli en mengde kamper.

NFL kommer tilbake til Australia i 2026 for en enkelt kamp, i tillegg til at det blir én kamp i Brasil, én i Mexico og én i Tyskland. Etter den vellykkede spanske satsingen på Real Madrids Santiago Bernabeu-stadion i 2025 er det dessuten inngått en flerårig avtale om at NFL kommer tilbake til den spanske hovedstaden fra 2026 og utover, men det er enda mer å legge til ...

For første gang, i 2026-sesongen , vil NFL dra til Frankrike for å spille en kamp i Paris. Den vil finne sted på Stade de France og vil ha New Orleans Saints som ett av de to deltakende lagene. Det andre laget er ennå ikke bekreftet, men det får vi vite når terminlisten for 2026 blir offentliggjort om en måned eller to.

Med alle disse planlagte landskampene, hvor ellers kunne du tenke deg å se NFL arrangere en kamp?