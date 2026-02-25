NFL avslører at Washington Commanders og Jacksonville Jaguars skal spille tre kamper i London

HQ

NFL har bekreftet lagene som kommer til London for å spille kamper i den ordinære sesongen senere i år: Washington Commanders og Jacksonville Jaguars. Datoene er ikke bekreftet, og vil bli kunngjort når NFL offentliggjør hele terminlisten for 2026-sesongen i mai, men vi vet at de vil finne sted på Tottenham Hotspur Stadium og Wembley Stadium.

Totalt skal de spille tre kamper i London, som en del av den internasjonale kampserien. Andre stopp på NFL-turneen neste sesong, sent i 2026, inkluderer Melbourne, Rio de Janeiro, Paris, München, Mexico City og Madrid.

Jaguars har allerede spilt som vertskap på Wembley stadion 11 ganger siden 2011, og tre ganger som vertskap på Tottenham stadion. Laget fra Jacksonville nådde nylig NFL-sluttspillet, men ble slått ut av Buffalo Bills. Det er spennende å ha Jaguars tilbake "etter en veldig vellykket sesong med en relativt ung stamme og en ny trener, og vi har vært med i sluttspillet", sier NFL UK General Manager Henry Hodgson til Sky Sports.