NFL Conference Championship-kampene er klare etter et actionfylt divisjonssluttspill

HQ

Vi er i sluttfasen av NFL-sesongen. Bare tre kamper gjenstår, med de to Conference Championships kommende helg og deretter Super Bowl LX om knappe tre uker. Med dette som utgangspunkt vet vi nå hvilke fire lag som fortsatt er i live og hvilke fire lag som har falt sammen i løpet av Divisional Playoffs.

I den første kampen i Divisional -runden reiste Buffalo Bills til Empower Field for å møte Denver Broncos, i en tett kamp som gikk hele veien. Til slutt endte Bills' sesong med et nytt nederlag, da en sen turnover førte til at Broncos tok ledelsen, stormet nedover banen, scoret et field goal og vant 33-30. Det var imidlertid ikke bare solskinn og regnbuer for det Colorado-baserte laget, da stjernequarterbacken Bo Nix brakk ankelen i kampens siste øyeblikk, noe som betyr at sesongen hans nå er over.

Når det gjelder hvem Broncos skal ønske velkommen til Empower Field for AFC Championship -kampen 25. januar, blir det AFCs tidligere gigant. New England Patriots gikk videre etter å ha sendt Houston Texans på Gillette Stadium i Foxborough, i en dominerende 28-16-seier der Texans quarterbacken C.J. Stroud leverte en katastrofe-klasse med blant annet fire interceptions...

I NFC minnet de toppseedede Seattle Seahawks ligaen på hvorfor de endte som de beste i ligaen da de tok imot San Francisco 49ers på Lumen Field, bare for å sparke dem ut tre timer senere etter en fullstendig utklassing som endte 41-6 i hjemmelagets favør. Så 49ers vil ikke ha hjemmebanefordel Super Bowl som Tampa Bay Buccaneers i 2021 (Super Bowl LX spilles på Levi's Stadium i San Francisco).

Det betyr at NFC Championship den 25. januar (som spilles etter AFC Championship) vil gå gjennom Seattle, der Seahawks' motstander er en kjent rival. Los Angeles Rams kommer til byen etter å ha avsluttet sesongen til Chicago Bears i utide, til tross for at det var det gjestende laget som måtte reise til Soldier Field på den iskalde bredden av Lake Michigan. Det ble en jevn kamp der hjemmelaget leverte en god innsats, men de erfarne Rams vant 20-17, noe som betyr at NFC West får et lag på Super Bowl.

Når det gjelder Conference Championship tider, se denne informasjonen nedenfor.



AFC Championship - New England Patriots @ Denver Broncos - 20:00 GMT/21:00 CET den 25. januar

- New England Patriots @ Denver Broncos - 20:00 GMT/21:00 CET den 25. januar

NFC Championship - Los Angeles Rams @ Seattle Seahawks - 23:30 GMT den 25. januar/00:30 CET den 26. januar



Er du overrasket over noen av helgens NFL-resultater?