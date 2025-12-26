NFL Juledag føltes som et farvel for Travis Kelce hos Kansas City Chiefs

HQ

NFL-kampene 1. juledag leverte stor spenning, selv om fire av de seks involverte lagene allerede var ute av sluttspillet. To av de tre kampene ble strømmet på Netflix over hele verden, og den viktigste av dem, i hvert fall av sportslig interesse, Detroit Lions mot Minnesota Vikings, hadde musikalske innslag av Snoop Dogg eller KPop Demon Hunters.

I den kampen ble Detroit Lions eliminert fra sluttspillet etter å ha tapt 23-10 for Minnesota, det tredje nederlaget på rad som gjorde slutt på deres ambisjoner om å komme videre. For mange var imidlertid den mest emosjonelle kampen den mellom Denver Broncos og Kansas City Chiefs, som endte 20-13 til Broncos, som dermed tok førsteplassen på AFC.

Chiefs, som har dominert ligaen de siste årene, etter å ha vunnet mesterskapet i 2020, 2023 og 2024, og nådd Super Bowl i 2021 og 2025, ble allerede utelatt fra sluttspillet, for første gang siden 2014. Det er helt klart slutten på en æra, og med Patrick Mahomes ute etter å ha røket korsbåndet i forrige uke, var alle øyne rettet mot Travis Kelce, på hans siste kamp i Kansas City i år ... og kanskje hans siste kamp med Kansas City Chiefs på hans stadion, punktum (hans potensielt siste kamp ville være 4. januar mot Las Vegas Raiders).

Den 36 år gamle tight end-spilleren fikk en lengre introduksjon enn vanlig på Arrowhead Stadium, med kona Taylor Swift og moren til stede, og etter kampen gikk mange av Broncos-spillerne for å hilse på Kelve, deriblant Denvers quarterback Bo Nix.

Det lå en følelse i luften av at dette kunne ha vært den siste sesongen for Kelce, som aldri har bekreftet at han har tenkt å fortsette neste sesong (men som heller ikke har bekreftet om han vil legge opp). Hvis det er slutten, vil Kelce pensjonere seg etter å ha spilt siden 2013 hos Chiefs, vunnet tre Super Bowls og blitt plukket ut fire ganger på førstelaget til All-Pro.