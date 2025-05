NFL kunngjør alle internasjonale kamper i 2025 med datoer og lag: London, Madrid, Berlin, Dublin og São Paulo.

HQ

National Football League (NFL) prøver å utvide sin internasjonale fanbase, og planlegger hvert år flere kamper som skal spilles utenfor USA.

Vi visste allerede at noen NFL-kamper vil bli spilt i byer som London og Madrid neste år, og i dag har NFL kunngjort hele det internasjonale programmet for 2025, med nøyaktige datoer, klokkeslett og lag for alle kampene i Brasil, Irland, Storbritannia, Tyskland og Spania.