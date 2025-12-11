NFL kunngjør nye datoer for sine internasjonale leker: München i 2026 og 2028

HQ

NFL fortsetter å eksportere sporten sin, og de har kunngjort to nye datoer i sin internasjonale serie: München vil være vertskap for ordinære NFL-kamper i 2026 og 2028. De nye datoene kommer i tillegg til Berlin, som skal være vertskap for NFL-kamper i 2027 og 2029.

Nyheten kommer etter at det ble inngått en avtale mellom NFL, byen München og fotballklubben FC Bayern München, som skal leie deres stadion Allianz Arena. Dette blir ikke de første NFL-kampene i Minich, ettersom Bayerns stadion allerede har vært vertskap for NFL-kamper i 2022 og 2024. Ifølge NFL er Tyskland et nøkkelmarked for NFL med mer enn 20 millioner fans av sporten, den største fanbasen i Europa.

NFL har allerede bekreftet flere NFL-kamper internasjonalt, inkludert en i Melbourne, en i Rio de Janeiro og to i London, og flere kamper vil bli annonsert senere. Ved siden av NFL-kampene planlegger de også aktiviteter for å promotere flaggfotball, den kontaktløse varianten av sporten som vil få sin OL-debut i Los Angeles i 2028.