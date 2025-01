NFL London Games 2025: Slik får du billetter til Jets, Browns og Jaguars-kampene

HQ

Mens NFL-sluttspillet fortsetter (denne uken spilles divisjonsrunden), kunngjorde den amerikanske fotballigaen lagene som skal reise til London neste år for å delta i International Games, en serie kamper som arrangeres internasjonalt i håp om å tiltrekke seg nye fans utenfor USA.

De tre lagene som skal spille neste år, i løpet av den ordinære sesongen 2025 i London, er New York Jets, Cleveland Browns og Jacksonville Jaguars. Noen av kampene vil bli spilt på det ikoniske Wembley Stadium, mens andre vil finne sted på Tttenham Hotspur Stadium, det eneste spesialbygde NFL-stadionet utenfor USA.

NFL neste år blir mer internasjonalt enn noen gang. Berlin vil for første gang være vertskap for en NFL-kamp (tidligere har ligaen gått til München (2022 og 2024) og Frankfurt (2023)). Santiago Bernabéu i Madrid vil også være vertskap for en NFL-kamp for første gang i Spania.

Slik får du billetter til NFL London Games

Datoer, tider, priser og andre detaljer vil bli kunngjort i løpet av våren, ettersom kampene vil bli spilt i løpet av høsten. NFL har også bekreftet at billettene til kampene i London ikke vil bli lagt ut for salg før i juni eller juli, men en nettside der man kan registrere seg og motta informasjon om billettene er nå tilgjengelig.