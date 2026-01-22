NFL-spiller bøtelagt med 11 593 dollar for å ha båret en svart stripe med påskriften "Stop the genocide"

HQ

Den amerikanske fotballspilleren Azeez Al-Shaair fra Houston Texans ble ilagt en bot på 11 593 dollar for å ha båret et pro-palestinsk budskap under en NFL-kamp etter sesongen i forrige uke, en playoff-kamp mot Pittsburgh Steelers. Han hadde klistret en svart stripe bak øynene, med budskapet "Stop the Genocide".

Al-Shaair, som er født i Florida, tilbrakte store deler av barndommen i Saudi-Arabia. Etter kampen sa han til ESPN at "han forsto hva han gjorde". "Jeg fikk beskjed om at hvis jeg hadde på meg det i kampen, ville jeg bli tatt ut av kampen. Når alt kommer til alt, er det større enn meg, de tingene som skjer. Hvis det gjør folk ukomfortable, kan du tenke deg hvordan de føler seg. Jeg tror det er det viktigste."

I henhold til NFL-reglene er det "forbudt for spillere å bære, vise frem eller på annen måte formidle personlige meldinger, enten skriftlig eller illustrert, med mindre slike meldinger er godkjent på forhånd av ligakontoret" mens de er synlige på stadion.

Men Azeez Al-Shaair har tidligere vist sin støtte til det palestinske folket, og har tidligere vist ordet "Free" og et palestinsk flagg på showene sine. "Jeg har ingen tilknytning, ingen forbindelse til disse menneskene, annet enn det faktum at jeg er et menneske (...) Andre prøver å skape en kobling og dehumanisere folk der borte. Og det er som om de er mennesker. Som muslim ser vi alle på samme måte; svart, hvit, spansk, hva du enn er; du kan være oransje, vi er alle mennesker."

Texans vant den kampen mot Steelers, men tapte til slutt 16-28 mot Patriots. Konferansemesterskapet i NFL finner sted neste søndag, 25. januar: Patriots mot Broncos i AFC og Rams mot Seahawks i NFC.