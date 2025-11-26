NFL-spiller utestengt for slag i lysken mot rival med gebyr tilsvarende én kamps lønn

HQ

NFL-spiller for Carolina Panthers, Tre'von Moehrig, har blitt suspendert med én kamp uten lønn for et lavt slag mot Jauan Jennings fra San Francisco 49ers. Moehrig, en 26 år gammel safety-spiller, slo Jennings i lysken etter et spill i fjerde quarter, og NFL straffet ham for usportslig opptreden.

Nærmere bestemt sa den amerikanske fotball-ligaen at Moehrig brøt "regel 12, avsnitt 3, artikkel 1, som gjelder 'enhver handling som er i strid med de allment forståtte prinsippene for sportsånd', inkludert blant annet 'å slå, slå med underarmen eller sparke mot en motstander'."

Du kan se øyeblikket her (i sakte film), og det er ganske smertefullt å se på ...

Etter øyeblikket svarte Jennings med å slå Moehrig i ansiktet, noe som også kan gi ham en bot, men ikke utestengelse. Moehrig vil gå glipp av én kamp, søndagens kamp mot Los Angeles Rams... og vil derfor ikke få betalt for den kampen, noe som kan koste ham en million dollar, ifølge EFE.

NFL advarte spillerne sine om at de ville forfølge og straffe usportslige holdninger hardere. Dette er den tredje utestengelsen av disse årsakene denne sesongen. Den første var for Jalen Carter, defensiv takling for den regjerende mesteren Philadelphia Eagles, som før starten av uke 1-kampen mot Dallas Cowboys, som sparket i gang sesongen, spyttet på trøyen til motstanderens quarterback Dak Prescott, noe som ga ham en utestengelse på én kamp og en bot på 57 222 dollar.