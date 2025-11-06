NFL-spilleren Marshawn Kneeland fra Dallas Cowboys dør uventet, 24 år gammel

HQ

Marshawn Kneeland, NFL-spiller for Dallas Cowboys, døde uventet 6. november, i en alder av 24 år. Det har blitt kunngjort av laget hans, uten å si dødsårsaken. "Marshawn var en elsket lagkamerat og medlem av vår organisasjon. Våre tanker og bønner angående Marshawn er med hans kjæreste Catalina og hans familie."

Den ødeleggende nyheten kom som et fullstendig sjokk for alle i NFL. Kneeland var bare inne i sin andre sesong for Cowboys, og ble valgt i andre runde av NFL-draften i 2024 fra Western Michigan. Han hadde spilt 18 kamper, med fire starter og 26 taklinger. Han hadde nettopp gjort sin første touchdown i karrieren forrige tirsdag, i en kamp mot Arizona Cardinals.

Kneelands agent, Jonathan Perzley, sa at han var "knust over å måtte bekrefte at min klient og kjæreste venn Marshawn Kneeland gikk bort i går kveld. Jeg så ham kjempe seg fra å være en håpefull gutt i Western Michigan med en drøm til å bli en respektert profesjonell for Dallas Cowboys. Marshawn la hele sitt hjerte i hver eneste snap, hver eneste trening og hvert eneste øyeblikk på banen. Å miste noen med hans talent, ånd og godhet er en smerte jeg knapt kan sette ord på.

Jeg føler med familien hans, lagkameratene og alle som elsket ham, og jeg håper de føler støtten fra hele fotballmiljøet i denne ufattelige tiden. Jeg ber dere om å gi hans nærmeste det privatliv og den medfølelse de trenger i sorgen over dette enorme tapet."