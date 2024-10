NFL utvider sin innflytelse i Europa og kommer til flere land i 2025

HQ

NFL, verdens største liga i amerikansk fotball, får stadig flere fans utenfor USA. Den er allerede populær i Brasil, Japan, Tyskland og England.

I oktober måned, da Premier League tok en pause, arrangerte Tottenham Hotspur Stadium to kamper, mellom New York Jets og Minnesota Vikings, og mellom Jacksonville Jaguars og Chicago Bears.

Englands landslags Wembley Stadium arrangerte også den 20. oktober en New England Patriots vs. Jacksonville Jaguars kamp, og alle tre ble raskt utsolgt.

Noen uker senere vil Bayern Münchens Allianz Arena også arrangere sin andre NFL-kamp noensinne, mellom New York Giants og Carolina Panthers. Over en måned før kampen, 10. november, er billettene utsolgt.

Kan NFL nå resten av Europa?

London og München forvandler seg under NFL-kampdagene og ønsker tusenvis av amerikanske fotballfans velkommen. Men for hvert år blir det flere og flere lokale innbyggere som slutter seg til dem.

Kan dette utvides til andre deler av Europa?

I 2025 vil Real Madrids Santiago Bernabéu være vertskap for en NFL-kamp i september eller oktober, og det er første gang en NFL-kamp arrangeres i Spania, der sporten og konkurransen knapt er kjent, og fotball (eller soccer som amerikanerne kaller det) knapt er kjent. Men det samme kan sies om England, og deres samarbeid har vært en stor suksess og et løft for den lokale økonomien i ligaens pauser.