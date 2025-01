NFLs divisjonsrunde ender med en stor overraskelse ingen forventet

HQ

Divisjonsrunden i NFL-sluttspillet er avsluttet, og det er en stor overraskelse blant de fire finalistene til AFC- og NFC-finalene, som vil føre til Super Bowl. I løpet av helgen tapte Detroit Lions, som var spådd å nå Super Bowl for første gang i historien, etter en fantastisk 15-2-sesong, mot Washington Commanders, et lag som ble beskrevet som et "latterlig lag" av Frank Schwab, seniorskribent fra Yahoo Sports.

Kampen mellom Detroit Lions og Washington Commanders endte 45-31. Ingen forventet dette tapet for Detroit Lions etter en så flott ordinær sesong med bare to nederlag. I mellomtiden når Commanders, som ikke hadde vunnet en kamp etter sesongen siden 2005, NFC Conference Final. Sist gang de nådde denne finalen, endte de opp med å vinne den og deretter Super Bowl (der vinnerne fra de to konferansene møtes) i 1991, da kjent som Washington Redskins.

Washington Commanders vil møte Philadelphia Eagles, som beseiret Los Angeles Rams 28-22. I mellomtiden beseiret nåværende Super Bowl-mestere Kansas City Chiefs som forventet Houston Texans 23-14, og Buffalo Bills beseiret Baltimore Ravens i det mest tette spillet, 27-25.

Når finner NFL Conference-finalene sted?

NFC-finalen mellom Eagles og Commanders finner sted søndag 26. januar kl. 21:00 CET (sentraleuropeisk tid), 20:00 GMT. Rett etter finner AFC-finalen mellom Chiefs og Bills sted mandag 27. januar kl. 00:30 CET.