NFLs ordinære sesong er over - Sluttoppstilling og wild card-plan
Denver Broncos og Seattle Seahawks hevder topplasseringene i AFC og NFC og unngår wild card-runden.
Den ordinære NFL-sesongen er over, og Pittsburgh Steelers sikret seg fjerdeplassen i AFC-sluttspillet med en touchdown i siste minutt mot Baltimore Ravens, og dermed en plass i wild card-runden som finner sted denne uken, fra 10. til 13. januar.
Som en dominoeffekt sikret Carolina Panthers seg den siste plassen i NFC-sluttspillet uten å spille på søndag, og avsluttet dermed det mange eksperter mener var en av de mest uforutsigbare NFL-sesongene på mange år.
Veien til Super Bowl er nå klar, med de toppseedede lagene fra de to konføderasjonene (Denver Broncos i AFC og Seattle Seahawks i NFC) som kvalifiserer seg til divisjonsrundene, mens de øvrige 12 lagene, seks fra hver divisjon, møtes i Wild Card-runden :
AFC-seeding
- Broncos (14-3)
- Patriots (14-3)
- Jaguars (13-4)
- Steelers (10-7)
- Texans (12-5)
- Bills (12-5)
- Chargers (11-6)
NFC-seeding
- Seahawks (14-3)
- Bears (11-6)
- Eagles (11-6)
- Panthers (8-9)
- Rams (12-5)
- 49ers (12-5)
- Packers (9-7-1)
NFL Wild card-rundens kampprogram:
Lørdag 10. januar
- Los Angeles Rams mot Carolina Panthers (22:30 CET, 21:30 GMT)
Søndag 11. januar
- Green Bay Packers mot Chicago Bears (14:00 CET, 13:00 GMT)
- Buffalo Bills mot Jacksonville Jaguars (19:00 CET, 18:00 GMT)
- San Francisco 49ers mot Philadelphia Eagles (22:30 CET, 21:30 GMT)
Mandag 12. januar
- Los Angeles Chargers mot New England Patriots (2:00 CET, 1:00 GMT)
Tirsdag 13. januar
- Houston Texans mot Pittsburgh Steelers (2:15 CET, 1:15 GMT)