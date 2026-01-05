NFLs ordinære sesong er over - Sluttoppstilling og wild card-plan

HQ

Den ordinære NFL-sesongen er over, og Pittsburgh Steelers sikret seg fjerdeplassen i AFC-sluttspillet med en touchdown i siste minutt mot Baltimore Ravens, og dermed en plass i wild card-runden som finner sted denne uken, fra 10. til 13. januar.

Som en dominoeffekt sikret Carolina Panthers seg den siste plassen i NFC-sluttspillet uten å spille på søndag, og avsluttet dermed det mange eksperter mener var en av de mest uforutsigbare NFL-sesongene på mange år.

Veien til Super Bowl er nå klar, med de toppseedede lagene fra de to konføderasjonene (Denver Broncos i AFC og Seattle Seahawks i NFC) som kvalifiserer seg til divisjonsrundene, mens de øvrige 12 lagene, seks fra hver divisjon, møtes i Wild Card-runden :

AFC-seeding



Broncos (14-3)

Patriots (14-3)

Jaguars (13-4)

Steelers (10-7)

Texans (12-5)

Bills (12-5)

Chargers (11-6)



NFC-seeding



Seahawks (14-3)

Bears (11-6)

Eagles (11-6)

Panthers (8-9)

Rams (12-5)

49ers (12-5)

Packers (9-7-1)



NFL Wild card-rundens kampprogram:

Lørdag 10. januar



Los Angeles Rams mot Carolina Panthers (22:30 CET, 21:30 GMT)



Søndag 11. januar



Green Bay Packers mot Chicago Bears (14:00 CET, 13:00 GMT)



Buffalo Bills mot Jacksonville Jaguars (19:00 CET, 18:00 GMT)



San Francisco 49ers mot Philadelphia Eagles (22:30 CET, 21:30 GMT)



Mandag 12. januar



Los Angeles Chargers mot New England Patriots (2:00 CET, 1:00 GMT)



Tirsdag 13. januar



Houston Texans mot Pittsburgh Steelers (2:15 CET, 1:15 GMT)

