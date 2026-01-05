Gamereactor

NFLs ordinære sesong er over - Sluttoppstilling og wild card-plan

Denver Broncos og Seattle Seahawks hevder topplasseringene i AFC og NFC og unngår wild card-runden.

HQ

Den ordinære NFL-sesongen er over, og Pittsburgh Steelers sikret seg fjerdeplassen i AFC-sluttspillet med en touchdown i siste minutt mot Baltimore Ravens, og dermed en plass i wild card-runden som finner sted denne uken, fra 10. til 13. januar.

Som en dominoeffekt sikret Carolina Panthers seg den siste plassen i NFC-sluttspillet uten å spille på søndag, og avsluttet dermed det mange eksperter mener var en av de mest uforutsigbare NFL-sesongene på mange år.

Veien til Super Bowl er nå klar, med de toppseedede lagene fra de to konføderasjonene (Denver Broncos i AFC og Seattle Seahawks i NFC) som kvalifiserer seg til divisjonsrundene, mens de øvrige 12 lagene, seks fra hver divisjon, møtes i Wild Card-runden :

AFC-seeding


  1. Broncos (14-3)

  2. Patriots (14-3)

  3. Jaguars (13-4)

  4. Steelers (10-7)

  5. Texans (12-5)

  6. Bills (12-5)

  7. Chargers (11-6)

NFC-seeding


  1. Seahawks (14-3)

  2. Bears (11-6)

  3. Eagles (11-6)

  4. Panthers (8-9)

  5. Rams (12-5)

  6. 49ers (12-5)

  7. Packers (9-7-1)

NFL Wild card-rundens kampprogram:

Lørdag 10. januar


  • Los Angeles Rams mot Carolina Panthers (22:30 CET, 21:30 GMT)

Søndag 11. januar


  • Green Bay Packers mot Chicago Bears (14:00 CET, 13:00 GMT)

  • Buffalo Bills mot Jacksonville Jaguars (19:00 CET, 18:00 GMT)

  • San Francisco 49ers mot Philadelphia Eagles (22:30 CET, 21:30 GMT)

Mandag 12. januar


  • Los Angeles Chargers mot New England Patriots (2:00 CET, 1:00 GMT)

Tirsdag 13. januar


  • Houston Texans mot Pittsburgh Steelers (2:15 CET, 1:15 GMT)

