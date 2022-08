NHL 23 annonsert med første trailer

Det er vel ingen som er overraskede over å høre at EA slipper sin årlige utgave av sin svært populære NHL-serie i 2022 også, og som forventet er tittelen NHL 23.

Årets utgave blir den mest inkluderende da den ikke bare har den første kvinnelige hockeyspilleren på forsiden - Sarah Nurse som deler æren med Trevor Zegras - men som også tilbyr muligheten til å bruke spillere fra IHF Women's National Team med mannlige spillere i Hockey Ultimate Team (HUT). Nurse selv sier dette om æren:

"Det er en så enorm ære å være den første kvinnen på forsiden av EA Sports NHL-serien. Hockey er virkelig for alle, og jeg er glad for at NHL 23 feirer sportens mangfold og inkludering. Jeg håper at den økte representasjonen av kvinner i et så fremtredende spill vil inspirere unge jenter overalt til å vite at det er en plass for dem i hockey."

Vi loves også gameplayforbedringer takket være Frostbite-motoren, cross-play matchmaking (for første gang) og em>"over 500 nye Last Chance Puck Movement-spillanimasjoner"</em>. Sjekk ut kunngjøringstraileren nedenfor, samt noen skjermbilder og det offisielle spillomslaget.

NHL 23 slippes til PlayStation 4/5, Xbox One og Xbox Series 14. oktober, og hvis du vil sammenlikne de forskjellige utgavene og lese om forhåndsbestillingsbonusene - kan du gjøre det her. EA minner oss også via Twitter om at spillet er tilgjengelig em>"i 10 hele timer fra og med 11. oktober med early access-prøveversjonen"</em> hvis du har EA Play eller Game Pass Ultimate.