NHL 23 feirer Anaheim Ducks' 30-årsjubileum

For 30 år siden fikk National Hockey League et helt nytt lag kalt Mighty Ducks of Anaheim, som faktisk var eid av Disney og hadde en Donal Duck-inspirert logo. De gjorde det ganske bra helt fra starten, og spillere som Teemu Selänne, Saku Koivu og Paul Kariya er blant de mest klassiske navnene. Men i 2005 solgte Disney laget, som deretter endret navn til Anaheim Ducks.

Heldigvis har Anaheim Ducks og EA Sports ingen planer om å la grunnleggelsen av dette nå klassiske laget bli glemt og lanserer nå en NHL 23-feiring:

"Available in-game November 1, 2022 will be a World of Chel (WOC) Mighty Ducks Jersey, WOC Hawks Jersey, WOC Mighty Ducks Ultraboost Skates, WOC Hawks Ultraboost skates, Hockey Ultimate Team (HUT) Mighty Ducks Jersey, and HUT Hawks Jersey. A Ducks ICON Choice Pack (1 of 6) including players Andy McDonald, Teemu Selanne, Francois Beauchemin, Saku Koivu, Scott Niedermayer, and Jean Sebastien Giguere."

Sjekk ut traileren nedenfor for litt herlig Mighty Ducks-nostalgi, og vi er vel ikke de eneste som vil ha tilbake både det gamle lagnavnet og logoen?