Alle sportsspill ser ut til å ha et eller annet kult ord eller uttrykk som viser at de faktisk har jobbet med noe det siste året. Madden NFL 24 hadde FieldSense, NBA 2K24 tilbød ProPlay, og EA Sports FC 24 skrøt av HyperMotionV. EA Sports ville tydeligvis ikke at NHL 24 -spillerne skulle føle seg utenfor, så her er det: Exhaust Engine. Det høres kanskje ikke like prangende ut som det de andre sportsspillene hadde, men det er et flott nytt system. Dessverre ser det ut til å være nesten det eneste utviklerne har brukt tid på siden i fjor, siden alt annet er uhyggelig likt.

Heldigvis er Exhaust Engine noe som faktisk påvirker kampene og får dem til å føles noe annerledes enn i fjor. Systemet er delt inn i to deler, Sustained Pressure og Goalie Fatigue. Førstnevnte lar spillerne bygge opp press i angrepssonen ved å holde pucken, skyte og sjekke. Etter hvert som måleren fylles opp, blir forsvarsspillerne raskt slitne, mens det offensive laget får raskere pasninger, skøyteløp og bedre skudd. Dette gir en grunn til å spille rundt pucken i stedet for å gå rett på mål, slik mange har gjort tidligere år. Det føles godt å slite ut motstanderne, og målvaktstretthet gjør målvaktene slitne, med nye animasjoner og bevegelser jo flere skudd de tar. Til slutt blir det en luke, eller keeperen slipper en farlig retur som ellers ville blitt blokkert. I forsvaret gjelder det bare å få pucken ut av faresonen. Når den først er ute av boksen, avtar presset, og etter fem sekunder er den helt borte. Det kan være en ganske panisk følelse når spillerne virkelig ikke får tak i pucken, og jeg merker hvor slitne de er. Hele dette systemet er noe jeg virkelig liker, og det gir en helt ny dynamikk til hockey og taktikk.

Der stopper også de merkbare endringene på isen. Det andre som påvirker spillet, er noe som andre sportsspill har hatt i årevis: muligheten til å slå en pasning til en hvilken som helst spiller ved å trykke på en av knappene på kontrolleren. Det er ikke lenger bare mulig å rette pasningen dit du vil. Nå har de fire andre spillerne på laget ditt fått tildelt forskjellige knapper. Hvis du trykker på X, kan pasningen gå til en spiss, hvis du trykker på A, går den til venstrebacken. Dette gjør det vanskeligere å lese hvor motstanderen vil spille. Spilleren ser kanskje ut til venstre, men slår en pasning rett i mål der midtstopperen venter. Et bra tillegg, men noe som burde vært på plass for lenge siden.

Nå er det nok. Jeg har alltid hatt en følelse av at NHL-serien er den EA Sports velger å bruke minst tid på. For bortsett fra noen små forbedringer, er alt annet NHL 23 2.0. Menyene ser helt like ut, og av og til føles det som deja vu. Verst er karrieremodus Be a Pro, der til og med introsekvensen er nøyaktig den samme som vi allerede har sett. Alternativene etter det er fortsatt å begynne å spille i CHLs Memorial Cup, i Europas Champions League eller rett inn i NHL. Lagene i Champions League er de samme som i den virkelige versjonen, så ikke forvent å kunne velge mellom alle de svenske lagene. Alt deretter i spillmodusen er også som i fjor, og helt ærlig er det bare ctrl c, ctrl v fra i fjor. Dette gjelder også Franchise Mode som er modusen der du kan ta over et lag. Jeg skal nå bruke like mye tid på å beskrive den som EA har brukt på å utvikle spillmodusen fra i fjor ... Det er gjort.

Noe jeg synes NHL-serien gjør bedre enn noe annet sportsspill, er online singleplayer-underholdningen. I World of Chel kan du lage din egen spiller og deretter spille mot andre, enten på utendørs baner i en mot en eller tre mot tre i fartsfylte kamper. Eller du kan spille med en gjeng kompiser i EASHL med ekte hockeykamper fem mot fem (pluss målvakter) mot andre lag. Denne spillmodusen tar to skritt fremover i år, men benytter samtidig anledningen til å ta ett skritt tilbake. World of Chel har nå crossplay på konsoller fra samme generasjon, dvs. Playstation 5 og Xbox Series X/S samt Playstation 4 og Xbox One. Dette gjelder også Ultimate Team, som jeg ikke skal gå nærmere inn på, til det er det altfor likt som i fjor. Men som vanlig samler du spillerkort og oppgraderer fantasilaget ditt for å spille online eller offline. Det andre fremskrittet er at klubbfinalen i NHL 24 nå er strukturert som et Stanley Cup-sluttspill med best av sju kamper. Vinn fire matcher av sju og laget går videre til neste runde. Vinn fire kamper av sju og laget går videre til neste runde. Vinn fire runder og laget går videre til neste runde. Dette har fjernet behovet for å spille kamp etter kamp etter kamp for å rykke opp på tabellen. Dessverre har jeg ikke hatt mulighet til å prøve dette i løpet av min tid med testversjonen. Dessverre kunne de ikke la det være godt nok, for utviklerne har lagt til et battle pass i spillmodusen. Og hvem ba egentlig om det? Det finnes både en betalingsversjon og en gratisversjon. Heldigvis har det ikke stor innvirkning på kampene, ettersom det bare er kosmetiske ting som låses opp. Du kan altså ikke betale deg til toppen.

En ting jeg gjerne skulle betalt for, er å bytte ut kommentatorene. De har fått ørene mine til å blø i mange, mange år, og det fortsetter i år. Men bare halvparten. Cheryl Pounde, en tidligere OL-gullmedaljevinner som for tiden jobber for både TSN og

CBC, har erstattet den forferdelige Ray Ferraro og er faktisk den beste kommentatoren NHL-serien har hatt på flere tiår. James Cybulski er dessverre fortsatt der og fortsetter å rope ut replikkene sine overentusiastisk.

NHL 24 er NHL 23 med noen, men altfor få, gode tilføyelser. Exhaust Engine er et velkomment tilskudd, men hva hjelper det når nesten alt er fjorårets spill, helt ned til å bruke samme intro og mellomsekvenser i karrieremodus. NHL-serien fortsetter å være morsom, men mangelen på fremgang år etter år er bekymringsfull.